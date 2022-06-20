Алматинский онколог рассказал о ранних симптомах рака легких

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По словам специалиста, рак легких является практически самым распространенным среди остальных онкологических заболеваний. Так, по смертности от рака в Алматы рак легких находится на первом месте, на втором - рак молочной железы, на третьем - рак желудка, на четвертом - колоректальный рак, на пятом - рак поджелудочной железы, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья Алматы.
По данным пресс-службы, эти 5 нозологий рака из более 30 существующих составляют 55% смертности.
Рак легких отличается наличием скрытых симптомов, а также ранним образованием метастазов. По сути, это злокачественная опухоль, которая развивается из тканей бронхов или легочной паренхимы. На фоне заболевания возможно развитие плеврита, легочного кровотечения и других серьезных симптомов. Для точной постановки диагноза требуется целый комплекс мер, а для лечения нередко используется химиотерапевтический подход и лучевая терапия", - поделился Рустем Ирсалиев.
Эксперт добавил, что в большинстве случаев причина развития рака легкого – курение, в том числе пассивное. Болезнь обнаруживают и у некурящих людей. К факторам риска относят наследственную предрасположенность, регулярный контакт с летучими канцерогенами, избыточное облучение грудной клетки, генетические нарушения, некоторые вирусы, злоупотребление алкоголем и неполноценное питание.
Как говорил выше, это заболевание отличается наличием скрытых симптомов. Например, периферический рак легкого долго протекает бессимптомно и безболезненно, так как опухоль не затрагивает нервные окончания. Но при первых симптомах, таких как: длительное повышение температуры, сильная потливость, нарастающая слабость, кашель, боли в грудной клетке при кашле или на вдохе, кровянистая мокрота, тяжелая отдышка, снижении веса, ухудшение общего состояния, необходимо срочно обратиться к врачу", - отметил врач.
Для профилактики заболевания Ирсалиев рекомендует исключить курение, злоупотребление алкоголем и систематический контакт с канцерогенами, вести здоровый образ жизни, сбалансировать рацион, своевременно лечить острые респираторные заболевания и, конечно, регулярно проходить скрининги.
Есть два способа проверить свое здоровье: пройти скрининг на рак либо, заметив недомогание, позаботиться об обследовании самостоятельно. Нужно скорее обращаться к специалистам-онкологам. Помните, что, чем раньше выявлен рак, тем больше шансов излечиться", - резюмировал Рустем Ирсалиев.