Первую цифровую клинику гемодиализа в Центральной Азии открыли в Астане   

Фото: Посольство Швеции в РК

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась церемония инаугурации первой в Казахстане и Центральной Азии цифровой клиники гемодиализа, передает корреспондент агентства.





Сегодняшняя инаугурация является результатом нашего продолжающегося сотрудничества с Министерством здравоохранения Казахстана. Я думаю, правильно будет отметить, что это весьма успешное сотрудничество", - сказал президент "Диаверум Груп" Димитрис Мулавасилис в своем приветственном слове.





Президент компании пообещал вернуться в Казахстан для открытия новых клиник цифрового формата.





Посол Швеции в РК Ева Пулано в свою очередь подчеркнула, что открытие цифровой клиники - это результат существенной работы, сильного партнерства и взаимодействия между Казахстаном и Швецией в области здравоохранения за последний год.





Мы не забываем про такую важную часть, как хроническая почечная недостаточность. Еще 15 лет назад это было большой проблемой для наших пациентов. От качества проведенного диализа зависит жизнь и качество жизни таких пациентов. Если есть современная технология и соответствующее финансирование от правительства, то эти пациенты живут рядом с нами, если нет этой технологи - то, к сожалению, жизнь их коротка", - рассказал вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник.





Фото: Посольство Швеции в РК





Центр такого уровня - первый в Казахстане, но модернизацию своего оборудования (600 аппаратов) в этом направлении по всей стране планируется провести в короткое время.





За несколько лет шведская компания "Диаверум" открыла диализные центры в 56 населенных пунктах Казахстана. Эта услуга доступна и жителям сельской местности, что немаловажно. Медицинская помощь пациентам с почечной недостаточностью оказывается по европейским стандартам.





В клиниках "Диаверум" помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской социальной помощи.





По статистическим данным шведской компании, по уровню моральной удовлетворенности пациентов оказанием медицинских услуг и по результатам лечения Казахстан находится на пятом месте среди 60 стран, в которых открыты клиники "Диаверум".





Кроме того, компания финансирует обучение будущих сотрудников клиник и уже предоставила места тысяче человек.





На сегодня я с гордостью могу отметить, что в сфере здравоохранения Казахстан является лидером по цифровизации. В данной клинике мы сделали полную интеграцию передачи данных по протоколу HL7. Наши пациенты, получая здесь процедуру гемодиализа, подключаются к аппарату искусственной почки. При этом все назначения автоматически попадают в этот аппарат, настраивая его под конкретного пациента. Данные пациента посредством специализированных информационных систем передаются в государственные порталы. Результаты анализов пациент получает на свой смартфон", - объяснил медицинское новшество управляющий директор "Диаверум" в Казахстане Амантур Рыскулов.





Заболеваниями почек в Казахстане страдают около 2 млн человек, что составляет 10% казахстанцев. С хронической почечной недостаточностью на учете состоит порядка 8 тысяч пациентов. Благодаря компании "Диаверум" из общего числа пациентов получают помощь 2800 человек. На лечение одного пациента от правительства или через Фонд социального медицинского страхования выделяется порядка 5 млн тенге. Общая сумма финансирования лечения пациентов с почечной недостаточностью от фонда составляет около 42 млрд тенге.