Аким Карагандинской области встретился с ведущим онкологом Кани Мусулманбековым

Караганда. 16 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился и поздравил с 85-летним юбилеем ветерана здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора, лауреата Государственной премии Кани Мусулманбекова, передает Kazakhstan Today.

Такие люди являются главным богатством нашего общества. Всю свою жизнь вы посвятили спасению людей. Являетесь ведущим хирургом-онкологом, профессором. Ваши ученики стали известными врачами. Вами написаны более 270 научных работ, опубликованы научные труды на казахском и русском языках. Поздравляю вас с юбилеем, желаю вам и вашей семье здоровья, счастья и успехов!" - сказал Женис Касымбек.

По информации пресс-службы акима, на встречу также пришли друзья и соратники юбиляра: Муратбек Жумакаев, Валентина Сирота, Оралды Торегожин и Мейрам Тургунов.

Кани Жумкенулы Мусулманбеков - хирург-онколог высокой квалификации, организатор хирургического лечения больных со злокачественными опухолями органа грудной клетки, ветеран здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии.

Он родился в 1934 году. В 1957 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт. Работал участковым терапевтом на руднике Джезказган, затем хирургом в Карагандинской городской больнице №11.

В 1963 году Кани Мусулманбеков окончил аспирантуру по клинической онкологии в Институте экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР в Москве. После аспирантуры работал врачом-ординатором в Карагандинском областном онкодиспансере. С 1964 года заведовал торакальным отделением.

Первым в Казахстане Кани Мусулманбеков начал успешно оперировать больных раком проксимального отдела желудка, пищевода и лёгкого. Хирург разработал метод одномоментной резекции пищевода. В 1970 году был назначен главным врачом Областного онкологического диспансера.

С 1972 года Кани Жумкенулы перешёл на работу в Карагандинский государственный медицинский институт на должность заведующего кафедрой онкологии.

Он успешно защитил докторскую диссертацию на тему "Лечение рака пищевода", которая явилась результатом его долголетнего кропотливого труда. Также работал проректором института по лечебной работе.

C 2002 года Кани Мусулманбеков - профессор кафедры онкологии и лучевой терапии. В 2005 году он был назначен заведующим кафедрой онкологии и радиологии факультета усовершенствования врачей. И до сих пор преподаёт на этой кафедре.

Кани Жумкенулы Мусулманбеков награждён медалью "Ветеран труда", Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Ему присвоены звания "Казакстаннын енбек сінірген кайраткері" и "Казакстан мемлекеттік сыйлыгынын лауреаты". Является почётным гражданином Жанааркинского района и города Караганды.

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