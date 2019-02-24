Алексей Цой назначен руководителем Медцентра управления делами президента

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Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Бывший вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой назначен руководителем Медицинского центра управления делами президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

О назначении сообщили в управлении делами президента.

Отмечается, что Алексей Цой является профессионалом высокого класса в области медицины и управления. Имеет медицинское и юридическое образование, доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

Напомним, что постановлением правительства Цой освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу.

Алексей Цой окончил Sels College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса.

Свой трудовой путь начинал хирургом-эндоскопистом.

С 2007 по 2010 годы руководил Центром внедрения современных медицинских технологий управления делами президента РК.

В 2010-2011 годы был начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами президента РК".

С 2011 по 2014 год - главный врач Городской больницы №1 города Астаны, затем был назначен вице-министром здравоохранения и социального развития РК.

С 17 февраля 2017 года работал в должности вице-министра здравоохранения.

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