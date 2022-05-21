Фото: Almaty.tv

АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце двум сестрам из Кызылорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум девочкам из одной семьи. У сестер одинаковый диагноз - открытый артериальный проток. Медики городского Центра перинатологии и детской хирургии выполнили инновационную мини-инвазивную операцию и вылечили малышек от врожденного порока, сообщает телеканал " Алматы ".

Девочкам 3 и 2 года. Их мама даже не подозревала, что у девочек врожденный порок сердца. Ранее болезнь не давала о себе знать, но после малышки начали вдруг часто болеть пневмонией.

Мы в шоке были, конечно. И не захотели делать операцию, искали другой метод. Но все говорили один и тот же диагноз. В итоге мы приехали в Алматы, чтобы подтвердить все. Доктора тоже подтвердили диагноз", - рассказала жительница Кызылорды Айнур Нурымова.

Как проинформировали врачи, артериальный проток - это сосуд в сердце, который должен зарасти вскоре после рождения ребенка. В случае если это не происходит, у новорожденного диагностируется порок сердца. Подобную операцию проводят только в Центре перинатологии и детской хирургии в Алматы и в столице. Здесь врачи выполняют мини-инвазивную процедуру без единого разреза на теле.

Открытый артериальный проток - это Боталлов проток. Внутриутробно он должен существовать, когда плод развивается, он должен закрываться. В данном случае проток не закрылся и остался. Это у нас, получается, как порок", - сообщил врач-кардиохирург Центра перинатологии и детской кардиохирургии Ерлан Бейсенбаев.

В центре ежегодно проводится более 150 сложнейших операций на сердце. Сюда приезжают маленькие пациенты со всех уголков страны. Нередки случаи, когда оперируют новорожденных, которым всего несколько дней от роду.

Сейчас сестры чувствуют себя хорошо, и скоро их выпишут из больницы. По словам врачей, причиной врожденного порока сердца может послужить как наследственность, так и неправильное течение беременности. Будущей маме следует избегать проведения флюорографии и приема тяжелых лекарств.