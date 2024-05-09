AstraZeneca отзывает вакцину от COVID из-за риска тромбоза

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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская система обязательного социального медицинского страхования дискредитирована в глазах населения. Среди ее недостатков - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.





Финансирование системы здравоохранения РК достигло рекордной за последние годы суммы в 2,8 трлн тенге. Это на 64,9% больше, чем в самый сложный первый год пандемии COVID-19. Больше половины этих средств (57%, или 1,6 трлн) выделяются в рамках государственной обязательной бесплатной медпомощи, остальное - из Фонда социального медстрахования (ФСМС). Однако при росте показателей и перепотреблении услуг отрасль остается недофинансированной", - пишет Finprom .





По данным председателя правления НАО "ФСМС" Абылкаира Скакова, которые он озвучил на расширенной коллегии здравоохранения, в 2024 году дефицит в здравоохранении составляет 151 млрд тенге. Из них 116 млрд - критический дефицит.





По таким направлениям, как первичная медико-санитарная медпомощь (ПМСП), скорая помощь, онкогематология и амбулаторно-лекарственное обеспечение, денег достаточно только на 10-11 месяцев. При этом, по словам главы ФСМС, дополнительного финансирования в текущем году не предвидится и этой социальной сфере необходимы оптимизация, поиск резервов и переход на режим жесткой экономии", - пишет агентство.





Эксперты отмечают: экстенсивный рост расходов последние годы не позволил отечественному здравоохранению достичь высокого уровня медицинской помощи. По данным Минздрава, уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в прошлом году составил лишь 44,5%. Больше половины пациентов были недовольны отечественной медициной. В 2023 году количество жалоб казахстанцев на услуги в системе здравоохранения выросло на 13,7% за год и достигло 27,4 тыс.





В глазах многих граждан система ОСМС дискредитирована, сейчас ее нужно реанимировать, возвращать доверие казахстанцев. Мы любим говорить, что у нас перепотребление, медорганизации где-то нарушают, но нужно признать - система пока еще недофинансирована. Чтобы достичь целевых показателей, необходимо увеличивать расходы, государство должно выполнять свои обязательства. В этом году бюджет недоплатил 275 млрд тенге. Это медицинские исследования, обследования, медпомощь", - отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов.





Finprom





В Министерстве здравоохранения признают: система страховой медицины ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами.





Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину", - пишут авторы статьи.





Аналитики ФСМС сообщают: в прошлом году из 14 млн человек, состоящих на учете у врача, 11,7 млн человек (или 84%) лишь единожды посетили врача в рамках ПМСП. По словам Абылкаира Скакова, это косвенно подтверждает, что "далее пациенты вынуждены были пользоваться платными услугами". Итог: динамическим наблюдением охвачены только 478 тыс. человек, или 3,4% от общего количества нуждающихся в этом.





По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.





Finprom





Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают эксперты.





Согласно рекомендациям ВОЗ, этот третий уровень профилактики должен быть в пределах 3-5%. В идеальном варианте должно быть наоборот: большая часть - 60-70% - обращений в рамках ПМСП должны быть на уровне первичной профилактики - скринингов, устранения и сокращения факторов риска болезней. В Казахстане этот показатель составляет всего 3%.





Finprom





Среди ключевых проблем системы здравоохранения новая глава профильного министерства Акмарал Альназарова называет непрозрачность системы ОСМС, ее низкую эффективность, финансовую неустойчивость медицинских организаций. Каждый пятый поставщик медицинских услуг в Казахстане имеет кредиторскую задолженность, что говорит о системной проблеме финансирования больниц.





Согласно информации Министерства здравоохранения, общая сумма кредиторской задолженности 423 медицинских организаций на конец января текущего года составила 82,3 млрд тенге. В целом за последний год долги больниц перед контрагентами выросли на 3,8%. Однако во всех регионах ситуация разная. Например, в Астане размер "долговой ямы" медучреждений уже достиг 18,3 млрд тенге (плюс 38,9%), в Алматы - 5,7 млрд (плюс 7,3%), в ВКО - 4,9 млрд (плюс 25,9%).





Причиной сложившейся ситуации стала несовершенная система формирования тарифов, непрозрачность определения объемов медицинской помощи и ее территориального распределения", - сообщила на коллегии глава Минздрава.





Кроме выравнивания и адресного поднятия тарифов на оплату услуг из бюджета для убыточных больниц, глава профильного ведомства предлагает вернуть министерству государственные функции планирования объемов медицинской помощи, расходов и тарифной политики. При существующем состоянии системы здравоохранения больницы, работающие по ГОБМП, не укладываются в свои сметы расходов и продолжают копить долги.



