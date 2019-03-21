Бекшин рассказал о новой угрозе для человечества - "инфекции Икс"

Астана. 1 ноября. Kazakhstan Today - В 2018 году появилась новая опасная инфекция, зарегистрированная ВОЗ под названием "инфекция Икс". Об этом сегодня на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.





"По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более миллиарда случаев инфекционных заболеваний, 16 млн из них заканчивается летальными исходами. Только за последние 20 лет появилось более 30 новых и возвращающихся инфекций, это прежде всего Денге, Эбола и коронавирусная инфекция. И можно говорить о том, что в текущем году появилась абсолютно новая инфекция, которая в ВОЗ зарегистрирована под названием "инфекция Икс", - сообщил Бекшин.





По его словам, инфекция Икс "имеет на сегодня глобальный и угрожающий характер, это новая угроза, которая возникла в этом году".





Кроме того, главный санитарный врач напомнил о том, что в мире по-прежнему циркулируют другие смертельно опасные инфекции. "В 2014-2015 годах в западноафриканских странах бушевала заболеваемость вирусом Эбола, когда заболело более 30 тыс. человек. Из них более 10 тыс. случаев были летальными. Заболеваемость продолжается и в этом году, в Конго зарегистрировано около 50 случаев лихорадки Эбола", - отметил он.





Кроме того, как проинформировал Бекшин, в текущем году зарегистрировано свыше 120 случаев холеры, из них 500 случаев закончилось летально.





Главный санврач также напомнил о том, что в Казахстане имеются природные очаги таких заболеваний, как чума, конго-крымская геморрагическая лихорадка, регистрируется заболеваемость бруцеллезом и туляремией.





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