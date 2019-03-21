Бекшин рассказал о новой угрозе для человечества - "инфекции Икс"

"По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более миллиарда случаев инфекционных заболеваний, 16 млн из них заканчивается летальными исходами. Только за последние 20 лет появилось более 30 новых и возвращающихся инфекций, это прежде всего Денге, Эбола и коронавирусная инфекция. И можно говорить о том, что в текущем году появилась абсолютно новая инфекция, которая в ВОЗ зарегистрирована под названием "инфекция Икс", - сообщил Бекшин.
По его словам, инфекция Икс "имеет на сегодня глобальный и угрожающий характер, это новая угроза, которая возникла в этом году".
Кроме того, главный санитарный врач напомнил о том, что в мире по-прежнему циркулируют другие смертельно опасные инфекции. "В 2014-2015 годах в западноафриканских странах бушевала заболеваемость вирусом Эбола, когда заболело более 30 тыс. человек. Из них более 10 тыс. случаев были летальными. Заболеваемость продолжается и в этом году, в Конго зарегистрировано около 50 случаев лихорадки Эбола", - отметил он.
Кроме того, как проинформировал Бекшин, в текущем году зарегистрировано свыше 120 случаев холеры, из них 500 случаев закончилось летально.
Главный санврач также напомнил о том, что в Казахстане имеются природные очаги таких заболеваний, как чума, конго-крымская геморрагическая лихорадка, регистрируется заболеваемость бруцеллезом и туляремией.
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