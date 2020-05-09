Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал вопрос вакцинации в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Эпидемия и заражения новой инфекционной болезнью побудили интерес населения к противоинфекционным мерам, к мерам профилактики, одна из них - это вакцинация", - сказал министр.

По его словам, вакцинация в РК продолжается. В первом квартале этого года свыше 1 млн человек было вакцинировано. Количество отказов за первый квартал составляет порядка 700 человек.

Мы покупаем лишь те вакцины, которые доказали свою эффективность, и они проходят строжайший контроль качества", - подчеркнул министр.

По его словам, ни одного смертельного случая от вакцины в Казахстане не было зарегистрировано.

За последние пять лет мы имели порядка 85 зарегистрированных побочных эффектов. И только лишь два из них были отнесены к более-менее серьезным, остальные - это в основном кожные реакции на вакцины, которые могут быть на введение любого лекарства. Два случая за пять лет - один из них не подтвердился, а во втором случае был подкожный абсцесс. Ни одного смертельного случая ни за пять лет, ни за 10 лет от вакцины в Казахстане не было зарегистрировано. Ни одного случая официального обращения от родителей, от медиков, о том, что возникло осложнение от вакцины не было", - сказал Елжан Биртанов.

Он сообщил, что в последние годы были приняты серьезные меры, в том числе поправки в проект кодекса, чтобы минимизировать риски и усилить ответственность медработников.

Качество вакцин нами гарантируется, обеспечивается, все случаи мы рассматриваем", - сказал Биртанов.

Министр отметил, что практика показывает, что вакцинация работает, и сегодня это действенный способ борьбы с эпидемией.

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