Более 11 тысяч неподтвержденных случаев оказания медуслуг выявил фонд медстрахования

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Фонд медстрахования за последние полгода выявил свыше 486 тыс. нарушений со стороны медорганизаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть нарушений (74,4%) выявлена специалистами при оказании консультативно-диагностических услуг (КДУ) населению. Далее, по данным экспертов, допускаются факты необоснованного завышения объемов помощи/услуг - 67%, необоснованного отклонения лечебно-диагностических мероприятий от стандартов, правил в области здравоохранения/клинических протоколов - 16,4%, некорректное оформление медицинской документации - 11,3%. Также за эти полгода было выявлено более 11,3 тысячи неподтвержденных случаев оказания медуслуг. Среди регионов наиболее часто "приписки" встречаются в Нур-Султане, Шымкенте и Жамбылской области. Меньше всего в Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской и Акмолинской областях. В отношении всех "нарушителей" применены штрафные санкции", - сообщили в пресс-службе фонда.

В ведомстве подчеркнули, что эксперты фонда продолжают мониторинг качества и объемов оказанных услуг, которые осуществляют поставщики по гарантированному государством бесплатному объему медицинской помощи (ГОБМП) и по ОСМС.





В частности, с этого года практикуется проактивный мониторинг. Если выявляются факты неисполнения договорных обязательств, поставщику предоставляется 45 календарных дней на устранение нарушений. Если это не сделано, на медицинскую организацию налагается штраф.

Проактивный мониторинг позволяет фонду предоставить шанс поставщикам для их устранения и надо отметить, что они стараются максимально устранить все нарушения, чтобы избежать штрафных санкций. В итоге выигрывает пациент, в интересах которого сотрудник фонда, после выявления нарушений, повторно проводит оценку деятельности поставщиков и требует их устранения. Между сотрудниками медицинских организаций и сотрудниками фонда данный формат мониторинга позволяет выстраивать доверительные отношения, чтобы совместными усилиями улучшить доступность и качество оказываемых услуг", - отметила Лаззат Шоманова, директор департамента мониторинга качества медицинской помощи.





К слову, оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть оплачиваются только оказанные по факту услуги, подтвержденные документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов.

Если пациент самостоятельно выявляет факты приписки услуги, которую он не получал, необходимо сообщить об этом в фонд медицинского страхования. Для подачи жалобы или обращения нужно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению в медицинских организациях, в этом году продолжена акция "Тайный пациент". В рамках этой акции сотрудники фонда через "тайный" обзвон медицинских организаций провели мониторинг знаний специалистов регистратуры и медицинских работников о системе медстрахования, медицинских услугах, которые входят в ОСМС и ГОМБП, стандартах оказания медпомощи, а также по вопросам статуса застрахованности пациентов.

По итогам исследования самый высокий уровень знаний показали медработники Западно-Казахстанской (86%), Жамбылской (83%) и Восточно-Казахстанской областей (83%). Хуже всего дела обстоят в Мангистауской и Атырауской областях - здесь показатель знаний составил всего 68% из числа опрошенных. Также в тройку аутсайдеров попала Актюбинская область с 69%".

Полученные результаты, как отметили эксперты фонда, позволят определить направления, по которым нужно усилить знания медработников и улучшить качество предоставления медицинских услуг. Мониторинг не предусматривает каких-либо мер взыскания, но станет основанием для адресного обучения медработников и позволит снизить количество неправомерных отказов пациентам в получении необходимой медуслуги, повысить сервис в медорганизациях, обеспечить пациентов компетентными консультациями.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства