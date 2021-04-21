Более 200 детей с ДЦП прошли бесплатную реабилитацию в Алматы

АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - В Алматы после внедрения ОСМС более 200 детей с ДЦП прошли реабилитацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проблема детской инвалидности в Казахстане является одной из самых актуальных. На сегодняшний день в Казахстане живут более 94 тыс. детей с инвалидностью. Среди них порядка 19 тысяч детей с диагнозом ДЦП. Полностью излечить детский церебральный паралич медицине не удается. Последствия сбоя в центральной нервной системе необходимо корректировать качественной реабилитацией и ежедневным формированием навыков и умений у ребенка. Реабилитация входит в ОСМС. С 2020 года реабилитационная и восстановительная помощь оказывается в рамках пакета обязательного социального медицинского страхования. Дети в качестве льготной категории получают весь объем медицинской помощи совершенно бесплатно. Например, только за прошлый год было проведено 58 тысяч реабилитационных мероприятий для детей", - сообщает пресс-служба филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по Алматы.

За счет новой реформы пополняются и ряды медицинских организаций, которые готовы оказывать специализированную медицинскую помощь по профилям. Среди них Реабилитационный центр "Ассоциация родителей детей-инвалидов", который проводит третий этап реабилитации для детей с ДЦП.

Ассоциация родителей детей-инвалидов" создана в декабре 1991 года группой родителей-энтузиастов, объединенных общей судьбой и стремлением помочь своим детям. С того момента они поддерживают 745 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 370 из которых передвигаются на инвалидных колясках. А с 2004 года, преобразовавшись в реабилитационный центр, ассоциация на протяжении 17 осуществляет комплексную реабилитацию для детей с ДЦП.

Специалистами для особых детей на базе нашего центра проводится как физическая реабилитация, так и психолого-педагогическая коррекция. Успешно работает мультидисциплинарная команда, в состав которой входят невролог, педиатр, реабилитолог, психотерапевт, инструктор ЛФК, массажист, ортопед, психолог, эрготерапевт, дефектолог, логопед, социальный работник. Общими усилиями мы пытаемся оказать всестороннюю поддержку и помощь, которая необходима детям и их родителям", - сказала главный врач центра Айсулу Кожанова.

В центре имеется отделение эрготерапии, кабинет Монтессори, светлая и темная сенсорная комнаты, кабинеты кинезиотерапии и механотерапии оснащены новейшим оборудованием для вертикализации и формирования навыков крупной и мелкой моторики и, что самое главное, работают доброжелательные специалисты, которые готовы помогать детям в их правильном развитии.

Когда к нам направляют ребенка на реабилитацию, у нас в фокусе внимания находятся три зоны. Первая - сам ребенок, который еще не до конца развил свои двигательные навыки, и команда специалистов включается в процесс его развития. Вторая - ребенок живет в семье, которая также становится членами нашей команды и с помощью специалистов начинает правильно формировать домашнее окружение ребенка. И третья - окружающая среда, которая влияет на ребенка, на качество его жизни", - отмечают работники центра.

Более 200 детей прошли реабилитацию за счет ОСМС. Получая разные формы поддержки извне, центр осуществляет помощь все большему количеству детей с инвалидностью. А с внедрением ОСМС центр также взял инициативу оказывать реабилитационную помощь в рамках медстрахования по направлению из поликлиник.

Отмечается, что на базе АРДИ создан образовательно-ресурсный центр, где проводятся обучающие научно-практические семинары и тренинги ведущих мировых специалистов для наших сотрудников и специалистов со всех регионов Казахстана.

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