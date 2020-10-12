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Более 200 тыс. жителей Карагандинской области получат бесплатную вакцину от гриппа

08.10.2020 487
Караганда. 8 сентября. Kazakhstan Today - Более 200 тыс. жителей Карагандинской области в этом году смогут получить бесплатную вакцину от гриппа, передает Kazakhstan Today.
 
В этом году в Карагандинской области закупили за счёт бюджетных средств 172 тыс. доз вакцин от гриппа. Ещё 30 тыс. доз профинансировали спонсоры, сообщили в пресс-службе акима региона.
 
Бесплатная прививка положена пациентам из группы риска. К ним относятся дети до 18 лет с хроническими заболеваниями; медицинские работники; беременные (2-й - 3-й триместры беременности); лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа (дома ребёнка, детские дома, школы-интернаты); пожилые лица старше 60 лет. Также бесплатно сделают прививку по эпидемиологическим показаниям и больным сахарным диабетом, пациентам с хроническими заболеваниями бронхолёгочной и сердечно-сосудистой систем.
 
Бесплатная вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства или по месту прикрепления.
 
В Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше и Улытауском районе получить вакцину бесплатно смогут все желающие, вне зависимости от возраста и состояния здоровья.
 

Те, кому не положена бесплатная вакцина, могут привиться от гриппа за свой счёт в поликлинике по месту прикрепления. Минимальная стоимость - 1300 тенге, максимальную устанавливает сама поликлиника, учитывая стоимость расходных материалов и оплату труда. Как правило, она не превышает 2500 тенге. Закупленные вакцины произведены в России и Нидерландах, они безопасны, их эффективность доказана", - сообщила главный специалист службы общественного здоровья управления здравоохранения Карагандинской области Ирина Князева.

 
Кроме того, в этом году впервые закупили вакцины против пневмококковой инфекции для взрослых. Её можно получить в поликлиниках по месту прикрепления на платной основе. Препарат произведён в Ирландии.
 
Согласно национальному календарю прививок дети получают эту прививку бесплатно.
 
Пневмококки могут вызывать пневмонию, менингиты, острые отиты и ряд других заболеваний, которые могут дать серьёзные осложнения.
 
Решение закупить вакцину против пневмококковой инфекции приняли для того, чтобы усилить коллективный иммунитет и минимизировать влияние других вирусов перед возможной второй волной коронавирусной инфекции.
 

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