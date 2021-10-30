Более 20 тысяч вылетов совершили самолеты и вертолеты службы медавиации

АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - На протяжении десяти лет в Казахстане работает служба медицинской авиации, за это время воздушные судна совершили 20 161 полет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробно о работе специальных воздушных судов рассказала в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций Алматы заведующая медицинским блоком Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК Назигуль Ырымбаева.

В настоящее время службой медавиации используются 24 самолета и 13 вертолетов, которые базируются во всех областных центрах. Все они сертифицированы в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан.

Как отметила Ырымбаева, практически каждое дежурство - это спасенные жизни. Именно медицинская авиация прилетает на помощь туда, где в ней нуждаются, независимо от затрудненности маршрута. Все самолеты и вертолеты буквально напичканы высокотехнологичным современным медицинским оборудованием, что делает оказание медицинской помощи пациентам более комфортным, безопасным и максимально быстрым.

За весь период деятельности с 2011 по сентябрь 2021 года количество выполненных полетов по линии медицинской авиации составило 20 161 полет. Количество вылетов с каждым годом возрастает. Благодаря авиации у нас появляется возможность оказаться на месте в два или три раза быстрее автомобиля. Когда речь идет о транспортировке пациента, это может стать решающим фактором", - отметила Ырымбаева.

В списке достижений медавиации 35 операций, осуществлено 75 вылетов для изъятия и транспортировки донорских органов. Необходимо отметить, что помимо вызовов в пределах страны медики осуществляют международную транспортировку граждан РК и кандасов, находящихся в критическом состоянии за рубежом. Всего за весь период выполнено 90 зарубежных вылетов в 24 страны мира.

Ырымбаева сообщила, что с каждым годом количество вызовов медавиации в республике прогрессивно увеличивается. Это связано с нарастающей информированностью населения.

Всего с 2011 года по настоящее время медицинская помощь оказана 26 576 пациентам. Из общего числа пациентов 22% - дети с патологиями, 20% - пациенты с травмами, в результате ДП, несчастных случаев и отравлений, 17% - пациентки по неотложным состояниям в акушерской практике, 16% - с болезнями системы кровообращения, 14% - новорожденные и 11% - с прочими заболеваниями. Это не только цифры, за каждым вылетом стоят судьбы людей, которым была оказана своевременная экстренная медицинская помощь", - подчеркнула заведующая медицинским блоком.

Всего оказано 28 860 медицинских услуг, из них: транспортированы в медицинские организации 19 286 пациентов, проведено 1526 операций, 4242 очные консультации.

Экстренная медицинская помощь была и остается важным звеном системы здравоохранения, от эффективности работы которой в значительной мере зависит сохранение здоровья и жизни населения. Уровень ее организации непосредственно влияет на снижение таких важнейших показателей, как материнская и младенческая смертность, летальные случаи при инфаркте, инсульте и многие другие.

По словам Ырымбаевой, в связи с пандемией бригады медавиации подготовлены к транспортировке больных коронавирусом.

На борту воздушных судов мы обеспечиваем инфекционную безопасность как пациентов, так и медицинских работников. Отдельное внимание уделяется санитарной обработке воздушного и наземного транспорта после транспортировки пациентов с COVID-19", - добавила спикер.

Службой медицинской авиации в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 с марта 2020 года и за 9 месяцев 2021 года осуществлено 249 вылетов, оказана помощь 1160 пациентам.

Круглосуточно ведет работу Ситуационный центр, специалистами которого совместно с экспертной группой на постоянной основе проводится ежедневный мониторинг и анализ критических пациентов с тяжелой формой пневмонии, находящихся в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. С начала года специалистами-медиками проведено 182 872 консультации для критических пациентов.