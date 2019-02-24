Более 450 млн тенге выделено на выявление рака в Алматы

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в этом году на выявление раковых заболеваний выделено более 450 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

"В частности, около 26 млн тенге направлено на скрининг по выявлению рака молочной железы - бесплатно пройти эти обследования раз в два года могут женщины в возрасте от 40 до 70 лет. В возрастную эту категорию в Алматы входят более 300 тыс. женщин", - сообщили в пресс-службе филиала по Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Почти 300 млн тенге выделено на выявление рака шейки матки - проверяться раз в четыре года следует женщинам от 30 до 70 лет, в Алматы их около 486 тыс. человек.

Исследования на выявление колоректального рака бесплатно полагаются мужчинам и женщинам в возрасте от 50 до 70 лет, в 2019 году на этот вид скрининга в южной столице потратят более 127 млн тенге.

Скрининг проводится бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи от государства. Для прохождения обследования нужно обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления.

Напомним, 4 февраля - Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Эффективность лечения рака во многом зависит от сроков его выявления - на ранних стадиях болезнь легче поддается успешному лечению.

С 1 по 10 февраля 2019 года в Казахстане проходит широкомасштабная информационно-просветительская акция под лозунгом #IAmAndIWill. Цель - побудить каждого человека понять, что он как индивидуум может внести личный вклад в предотвращение раковой угрозы. В социальных сетях стартовала эстафета под хештегом #IAmAndIWill #WorldCancerDay, в которой пользователи со всего мира рассказывают, что они могут сделать в борьбе с раком.

9 февраля. в субботу, во всех государственных онкологических организациях Казахстана (онкодиспансеры, онкоцентры, КазНИИОиР) пройдет День открытых дверей. В этот день, все желающие могут получить консультацию у онкологов, и при необходимости бесплатно пройти обследование на онкозаболевания", - сообщили в пресс-службе КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Ежегодно в Казахстане регистрируются около 35 тысяч новых случаев рака. На сегодняшний день, на диспансерном учете состоят около 179 тысяч казахстанцев. Ежегодно от онкозаболеваний умирают около 15 тысяч.

По итогам 2018 года в республике заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) составила 195,7 на 100 тысяч населения, то есть выявлено 35 753 новых случаев.

В структуре заболеваемости на 1 месте - рак молочной железы (12,6%), на 2 месте - рак легкого (9,9%), на 3 месте - рак желудка (7,4%), 4 место занимают рак шейки матки и рак ободочной кишки (по 4,7%).

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