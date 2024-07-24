Более 60 млрд тенге выделили на модернизацию сельского здравоохранения в Казахстане

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Петропавловск. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За 6 месяцев 2024 года на севере Казахстана выявили три случая заболевания бруцеллезом. В том числе у двоих несовершеннолетних детей. В 2023 году был зарегистрирован всего один случай, сообщает " - За 6 месяцев 2024 года на севере Казахстана выявили три случая заболевания бруцеллезом. В том числе у двоих несовершеннолетних детей. В 2023 году был зарегистрирован всего один случай, сообщает " Петропавловск.news"





Источником заражения явился больной крупный рогатый скот", - рассказала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Толкын Каженова.





Она отметила, что фактором заражения у детей послужило употребление сырого некипяченого молока. У взрослого к заболеванию привел контактный путь - уход за животным.





Северо-Казахстанская область относится к относительно благополучным регионам Казахстана по заболеваемости людей бруцеллезом. Ежегодно регистрируются единичные случаи заболевание бруцеллезом среди людей, проживающих в сельской местности.





Ранее в Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез.





В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота в селе Гусаковка.



