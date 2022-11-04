Более 750 тысяч случаев гриппа зарегистрировано в Казахстане с начала октября

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане обнаружена циркуляция двух штаммов вируса гриппа - A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины, сообщила на брифинге руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова.

С начала текущего эпидсезона зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ. При этом заболеваемость в республике остается на уровне аналогичного периода прошлого года", - уточнила Кожапова.

Наибольшее число случаев гриппа зарегистрировано в Кызылординской области - 128 случаев. В Жетысуской области - 84, в Актюбинской - 69, в Алматы - 60.

Также она отметила, что помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы.

На другие негриппозные инфекции обследовано 1202 пробы, из них в 254 пробах (21,1%) установлен положительный результат, в том числе на риновирус - 93, РС вирус - 77, парагрипп - 31, коронавирус - 20, аденовирусная - 17, бокавирус - 10, метапневмовирус - 6", - сообщила начальник управления эпиднадзора.

Кожапова подчеркнула, что наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,3 млн доз вакцины "ГРИППОЛ +" производства России. Это позволит охватить 12% от общего населения республики при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%.

За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения: медицинские работники; дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях; дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка; по эпидемиологическим показаниям", - пояснила Роза Кожапова.

В Казахстане вакцинация населения против гриппа проводится с начала октября. Сегодня по республике привито против гриппа 1 806 710 человек, или 9,5 % от общего населения республики, в том числе 97,3 % - из средств местного бюджета, 1,6% - за счет работодателей и 1,1% на платной основе.

Из общего числа привитых вакцинировано: детей до 14 лет - 392 076 (21,2%), взрослых - 1 423 287 (78,8 %). Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано", - подчеркнула Роза Кожапова.

Роза Кожапова напомнила, что грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры. Появляется выраженная интоксикация организма, а также озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель с болями за грудиной.

Для предупреждения заболевания рекомендуется соблюдать простые меры профилактики: ограничение посещения мест массового скопления людей, регулярное проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима с использованием антисептических средств, ограничение контактов с больными людьми, обеспечение их изоляции.

Учитывая, что 80% заболевших - это дети, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в дошкольные организации и школы", - рекомендовала представитель Минздрава.