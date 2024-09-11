10.09.2024, 20:21 3301

Более семи тысяч жителей Кызылординской области не получали необходимые лекарства

93 человека привлечены к ответственности
Кызылорда. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кызылординской области провела проверку на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.

В поликлиниках Кызылорды, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарства свыше 1 тысячи несовершеннолетних. Без медицинского назначения 170 человек обеспечено инсулиновыми препаратами.

Кроме того, 68 единиц препаратов хранились с нарушениями требований правил хранения, в результате двум пациентам назначены лекарства с истекшим сроком годности.

В 14 медицинских организациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников.

По выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 человека привлечены к ответственности.

Напомним, в рейтинге стран по уровню систем здравоохранения Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110. В СНГ республика заняла по этому показателю предпоследнее место.
 
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Теги:ЛекарстваПрокуратураПроверка

новости по теме

10.09.2024, 19:24 3836

Казахстанку с клинической смертью лечили от высокой температуры из-за халатности диспетчера

Суд вынес частное постановление в адрес управления здравоохранения области
Казахстанку с клинической смертью лечили от высокой температуры из-за халатности диспетчера
Фото: Акмолинский областной суд
Кокшетау. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Косшы рассмотрел уголовное дело в отношении фельдшера по приему вызовов на пульте "103" за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба Акмолинского областного суда.

Диспетчер пульта, приняв вызов от пациента У. с уведомлением "жалоба на боль в груди, на учете с артериальной гипертензией, вызов 1-й категории срочности", перенаправила его в Косшы.

В Косшы подсудимая фельдшер С., обрабатывая вызов, изменила его с 1-й категории на 4-ю, исказила жалобу пациента, указав "высокая температура, болеет более 1 недели, сильный кашель", перенаправила в поликлинику. Из поликлиники направили к пациенту фельдшера А.

Фельдшер А. провел обследование У., поставил укол и уехал, оказав медицинскую помощь по 4-й категории. У. была вынуждена самостоятельно поехать в больницу Астаны для получения медицинской помощи. В больнице ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти".

Приговором суда С. назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля, c лишением права оказания медицинских услуг.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес управления здравоохранения области, которым обратил внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью пациента, в целях принятия соответствующих мер.

Судебные акты не вступили в законную силу.
 
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Теги:СудОбязанностифельдшер
09.09.2024, 19:39 7661

Сибирская язва в одном из сел Алматинской области: заболели 11 человек

На 9 сентября госпитализировано 16 человек
Сибирская язва в одном из сел Алматинской области: заболели 11 человек
Фото: pexels.com
Конаев. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту выявления случаев сибирской язвы в Алматинской области под руководством акима области Марата Султангазиева состоялось заседание штаба, сообщает пресс-служба акимата региона.

Аким области дал поручения об изоляции эпидемиологического очага, усилении санитарно-эпидемиологических мер и проведении разъяснительной работы с населением.

В селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован. Для предотвращения распространения инфекции приняты все необходимые меры.

На 9 сентября госпитализировано 16 человек. У 11 из них диагноз сибирская язва подтвержден, у 4 результат отрицательный, анализы еще одного пациента уточняются. Все пациенты получают необходимое лечение, их состояние стабильное.

Распространение заболевания не наблюдается, ситуация находится под контролем. Мы призываем жителей региона быть бдительными: покупать мясо и мясные продукты только в проверенных местах, соблюдать меры предосторожности при уходе за скотом", - рассказал начальник областного управления здравоохранения Алмат Турысбекулы.


Напомним, в селе Улкен Аксу Уйгурского районе Алматинской области выявили сибирскую язву у КРС. 5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов КРС. В населенном пункте введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.
 
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Теги:селоСибирская язвазаболевшие
03.09.2024, 17:40 23956

В Алматинской области зафиксировали четыре случая подозрения на сибирскую язву

Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного
В Алматинской области зафиксировали четыре случая подозрения на сибирскую язву
Фото: Акорда
Конаев. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сельском округе Улкен Аксу Алматинской области были зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву, сообщает пресс-служба акимата региона.

Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного (...) Забой произведен без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания ветеринарной инспекцией совместно с ДСЭК, ДП и акиматом области отобраны пробы сырья и продуктов убоя в доме заболевших, а также пробы почвы на месте убоя", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что республиканская ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии биопробы и ПЦР.

В ближайшее время ожидаются результаты бактериологических исследований. Кроме того, материалы для анализа направлены также в Национальный референтный центр по ветеринарии в Алматы", - добавили в акимате.


Также отмечается, что в населенном пункте проведена дезинфекция, КРС из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине.

Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено. Все необходимые ветеринарно-санитарные меры согласно действующему алгоритму проводятся", - заверили в пресс-службе.


Ранее в селе Костанайской области выявили сибирскую язву у КРС.
 
02.09.2024, 21:21 28991

В Минздраве прокомментировали слухи о введении масочного режима с 15 сентября

Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем
В Минздраве прокомментировали слухи о введении масочного режима с 15 сентября
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщили, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствует действительности.

Согласно постановлению исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача РК, предусматривающему проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем", - сообщили в ведомстве.


Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК назвали фейком распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах.

19 августа сообщалось, что в Казахстане в медицинских организациях введут масочный режим. Будет проводиться еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди населения.

В апреле 2024 года главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление, которое отменяет предыдущее - о масочном режиме в больницах и местах массового скопления людей.
 
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Теги:МинздравСлухиМаски
02.09.2024, 16:47 30771

Альназарова оценила риск ввоза оспы обезьян в Казахстан

В Алматы и Астане организованы два центра, которые будут заниматься диагностикой заболевания
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова убеждена, что риски распространения оспы обезьян в стране минимальные.

По словам главы Минздрава РК, в стране принимаются меры для предотвращения ввоза инфекции в страну.

Сегодня на 44 постах на въезде в страну усилены меры. Все необходимые санитарные службы транспорта подключены", - отметила министр.


В Алматы и Астане организованы два центра, которые будут заниматься диагностикой оспы обезьян, все необходимое для этого завезено.

В целом по оспе обезьян для Казахстана угрозы минимальные", - заверила Альназарова.


Ранее исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан".
 
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30.08.2024, 18:44 61351

В Минздраве прокомментировали сообщение о выявлении оспы обезьян у пассажира в аэропорту Астаны

В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой
В Минздраве прокомментировали сообщение о выявлении оспы обезьян у пассажира в аэропорту Астаны
Фото: Depositphotos
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК заявили, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян, не соответствует действительности.

В фейковых публикациях было использовано видео, на котором проводились межведомственные учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой, также не зарегистрированы завозные случаи", - сообщили в ведомстве.


В комитете добавили, что для предупреждения завоза оспы обезьян в Казахстан усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

Ранее исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан".

Всемирная организация здравоохранения оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода.
 
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Теги:фейкПассажирыоспа
30.08.2024, 15:47 62686

Застрахованные граждане вынуждены обращаться за платным медуслугами - депутат

Каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг
Застрахованные граждане вынуждены обращаться за платным медуслугами - депутат
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юлия Кучинская выразила обеспокоенность по поводу доступности и качества медицинских услуг в Казахстане. Она подчеркнула, что во время депутатских выездов в регионы практически везде граждане поднимали вопросы, касающиеся здравоохранения, особенно отмечая проблемы, связанные с двумя пакетами медицинских услуг - ГОБМП и ОСМС.

Хроническое недофинансирование приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг", - заявила депутат на расширенном собрании фракции партии AMANAT в мажилисе.


На это министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила, что разработка новых пакетов медицинской помощи уже ведется и с 2025 по 2027 годы планируется их постепенный пересмотр.

Мы переходим к истинно страховой модели системы здравоохранения, но для этого необходимы законодательные изменения и активное вовлечение местных исполнительных органов", - сказала глава Минздрава.


Министр также подчеркнула, что около 3,4 млн человек остаются вне системы ОСМС, но новые поправки позволят увеличить долю застрахованных до 90%. Вопросы финансирования онкологической помощи также находятся на контроле, и с 2025 года планируется сделать онкологические скрининги доступными для всех граждан вне зависимости от их статуса в системе ОСМС.

Напомним, ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП.

Ранее госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности фонда медстрахования.
 
27.08.2024, 12:25 73651

Главный санврач подписал постановление по предупреждению распространения оспы обезьян в Казахстане

Постановление вступает в силу с 28 августа
Главный санврач подписал постановление по предупреждению распространения оспы обезьян в Казахстане
Фото: unsplash.com
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан".

В частности, согласно документу, местным исполнительным органам, органам государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы предписано обеспечить:

  • проведение обучения по повышению настороженности медицинских работников организаций здравоохранения независимо от форм собственности по выявлению лиц с подозрением на заболевание оспой обезьян, сбора эпидемиологического анамнеза, изоляции, лечения, медицинского наблюдения за контактными лицами;
  • готовность инфекционных стационаров на случай завоза больного оспой обезьян;
  • диагностику и транспортировку больного оспой обезьян;
  • предоставление экстренного извещения о каждом случае заболевания человека оспой обезьян и подозрения на заболевание оспой обезьян;
  • отбор и направление на лабораторное исследование материала от больных оспой обезьян;
  • соблюдение требований биологической безопасности в инфекционных и иных организациях здравоохранения при выявлении, госпитализации и лечении больных оспой обезьян;
  • наличие в организациях здравоохранения неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты , лекарственных и дезинфекционных средств.

Кроме того, Министерству транспорта Республики Казахстан предписывается обеспечить:

  • при необходимости установку системы бесконтактного измерения температуры, предназначенной для дистанционного выявления лиц с повышенной температурой тела, с учетом плотности пассажиропотока и технических характеристик оборудования в терминалах международных аэропортов;
  • наличие средств индивидуальной защиты , антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на транспортных средствах;
  • наблюдение за состоянием здоровья пассажиров, членов экипажа и поездной бригады при подозрении на инфекционное заболевание у пассажира клинических проявлений на заболевание оспой обезьян, информирование наземной службы пункта пропуска о состоянии здоровья пассажира;
  • контроль рассадки пассажиров в транспортное средство строго по посадочным местам;
  • текущую профилактическую дезинфекцию транспортных средств после каждого рейса.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 28 августа 2024 года.

С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.

Напомним, в Казахстане из-за оспы обезьян на пунктах пропуска через границу был усилен санитарно-карантинный контроль.
 
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Теги:ПостановлениеРКоспа

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