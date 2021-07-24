Частным медколледжам Алматы отказали в получении госзаказа по образовательным грантам

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АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ - В этом году частные медицинские колледжи Алматы не получили государственный заказ по образовательным грантам, сообщает Inbusiness.kz . Проблему обсудили на заседании Палаты предпринимателей города.

В Министерстве образования и науки обещали, что новый механизм размещения госзаказа в колледжах по принципу "деньги идут за студентом" начнёт действовать уже в этом году, но в медколледжах Алматы этого не произошло.

Государственный образовательный заказ в медицинских колледжах распределяет управление общественного здоровья (УОЗ). В городе функционируют более 10 медицинских колледжей. Но только высший медицинский колледж, учредителем которого является аппарат акима Алматы, получил возможность обучать грантников. При этом заявки подали ещё три колледжа.

Для изучения ситуации Палата провела опрос среди медицинских колледжей Алматы, и его результаты подтвердили суть возникшей проблемы: частные колледжи не получают свой "кусок пирога". Письма остались без ответа. Палата предпринимателей направила письмо в УОЗ с просьбой обеспечить равный доступ к госзаказу среди частных медколледжей. Но официального ответа мы не получили", - рассказала замдиректора Палаты Акеркин Эралиева.

Проблему также прокомментировала представитель союза отраслевых ассоциаций и организаций профессионального образования Вера Цзин.

Приказ министра образования и науки №122 говорит о том, что должен формироваться перечень организаций ТиПО по направлениям подготовки кадров. В данном случае получается, что перечень не утверждался, конкурсных процедур не проводилось. И, скажем так, волевым решением УОЗ было решено включить в этот перечень только один колледж - государственный, что уже нарушает сам приказ №122, а также закон об образовании и другие нормативно-правовые акты, касающиеся доступа к государственному образовательному заказу", - говорит спикер.

Для решений проблемы Палата предпринимателей города намерена повторно обратиться в УОЗ и в прокуратуру.

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