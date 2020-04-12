Вирусологи подтвердили способность COVID-19 разрушать ткани головного мозга

Москва. 11 апреля. Kazakhstan Today - Российские вирусологи предупредили, что патоген, вызывающий пневмонию COVID-19, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга, передает Kazakhstan Today.

Вирусы гриппа и герпеса способны приводить к отмиранию целых участков мозга. Похожая картина наблюдается и с новым коронавирусом, пишет портал "Известия" .

По словам профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководителя исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрея Козлова, в нескольких статьях было отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга.

В конце марта врачи из Детройта описали случай некротической энцефалопатии у сотрудницы одной из американских авиакомпаний. Женщина в возрасте около 50 лет была госпитализирована с лихорадкой и кашлем, но у нее также наблюдалось спутанное сознание. Позднее у нее подтвердился диагноз CОVID-19. Однако из-за нетипичных для коронавируса симптомов женщине было решено сделать КТ и МРТ.

На полученных изображениях стали видны очаговые поражения в различных областях головного мозга, в частности, были повреждены височные доли, функции которых связаны с восприятием, анализом и синтезом речи, а также со способностью чувствовать вкусы и запахи. Врачи диагностировали у пациентки острую некротическую энцефалопатию - редкое заболевание, которое развивается на фоне вирусных инфекций, чаще всего гриппа.

Энцефалопатия (дистрофическое поражение тканей мозга) может развиваться на фоне того, что клетки иммунной системы зараженного коронавирусом человека начинают активно выбрасывать в кровь цитокины. К этому классу веществ относятся около сотни сложных белков, которые участвуют во многих иммунных и воспалительных процессах человеческого организма.

В избытке эти вещества способны повреждать стенки сосудов и вызвать кровоизлияния в мозг, что и приводит к развитию тех или иных неврологических симптомов (в зависимости от пораженного отдела). Также не исключено, что вирус может проникать сквозь гематоэнцефалический барьер непосредственно в мозговую ткань", - рассказал сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов.

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