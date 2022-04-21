Просьбой Минздрава о выделении дополнительного финансирования заинтересовались депутаты

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НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Мажилисмены подняли вопрос о расходовании бюджетных средств Министерством здравоохранения РК. Депутат Лариса Павловец поинтересовалась, почему Минздрав просит выделить 6,7 млрд тенге на закуп вакцин, когда на эти же цели из гарантированного трансферта Нацфонда выделяются 20,6 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При формировании республиканского бюджета на 2022 год мною поднимался вопрос о целесообразности сокращения расходов на закуп вакцин в сумме 6,7 млрд тенге. Был получен ответ, что средств на закуп вакцин достаточно. А 6,7 млрд тенге это просто лишнее. Вот прошло три месяца, и мы видим обратную картину. Вы снова просите дополнительно на закуп вакцин", - сказала депутат мажилиса парламента.
По словам Павловец, кроме этих средств дополнительно выделяются 20,6 млрд тенге из гарантированного трансферта Нацфонда на закуп 4 млн доз вакцины Pfizer.
Получается, что сначала вы сокращаете расходы на 6,7 млрд, а сегодня приходите на уточнение и просите уже 27 млрд тенге. Поясните, с чем связано такое финансирование? Мы готовимся к новой волне пандемии?" - поинтересовалась Лариса Павловец.
Разъяснения по поводу закупа дала глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният.
В прошлом году при формировании бюджета, действительно, на сумму 6,7 млрд тенге были не поддержаны расходы. Данные суммы были тогда направлены на закуп вакцины против вируса папилломы человека для девочек-детей, против ВПЧ вакцинацию. Тогда это было связано с ковидом и в целом с социальной напряженностью в обществе по поводу проведения вакцинации (...) сегодня мы действительно запрашиваем 6,7 млрд тенге. Суммы совпадают, но они не взаимосвязаны друг с другом, из этих сумм 3,4 млрд тенге - это на увеличение стоимости пентавакцины. Вы знаете, что для детей - это вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции", - сообщила Гиният.
По ее словам, стоимость этих вакцин повысилась, в этом году должны обеспечить вакцинацию более 700 тысячам детей. Остальные 2,4 млрд тенге нужны на курсовую разницу на закуп всех вакцин в рамках национального календаря.
Что касается вакцины Pfizer. Это не новый закуп. В прошлом году, закупая вакцины Pfizer, мы брали средства из "СК-Фармации". По договору мы должны были осенью стопроцентно оплатить всю сумму вакцин, и "СК-Фармация" погасила данную сумму. На сегодняшний день необходимо погасить долг перед "СК-Фармацией". Эта задолженность если своевременно в мае не погасится, то единый дистрибьютор не сможет свои договорные отношения с поставщиками по лекарственным препаратам обеспечить. Поэтому просим поддержать", - заключила министр.
Также, по словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, договор с Pfizer был заключен после поручения президента в конце 2021 года.
Соответствующих денег в бюджете не было предусмотрено, также у нас в резерве денег не оставалось, поскольку мы в течение года более 100 млрд тенге потратили на ковидные мероприятия, поэтому, когда решение принималось, "СК-Фармация" напрямую заключила договор с Pfizer и закупила вовремя эти вакцины. И мы обещали, что в этом году при уточнении данные средства будем предусматривать", - пояснил министр финансов.