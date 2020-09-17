Депутаты мажилиса предложили массово вакцинировать казахстанцев от пневмококка за счет средств ФСМС

Нур-Султана. 16 сентября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса предложили провести срочную вакцинацию населения против пневмококковой инфекции, передает Kazakhstan Today.

Мы все боимся коронавируса, но среди всех пневмоний в мире COVID составляет только 4-5%, а остальные 95% - другого происхождения. В частности, от пневмококка. Прививку от пневмококка необходимо делать всем от 65 лет и старше. А тем, кому 19 лет и больше - при условии, что у этого человека диабет, хронические заболевания легких, почек, печени. Абсолютное показание для пневмококковой прививки - отсутствие селезенки или наличие кохлеарного имплантата", - сказала сегодня на заседании мажилиса депутат Загипа Балиева, озвучивая запрос на имя премьер-министра.

Она отметила, что пневмококковая инфекция является распространенной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Инфекция передается главным образом воздушно-капельным путем. Во многих государствах, где прививки от пневмококка являются обязательными, показатели уровня заболеваемости относительно низкие.

Балиева также указала на то, что Казахстан с 2010 года поэтапно начал массовую вакцинацию против пневмококковой инфекции детям.

Учитывая возможный повторный рост распространения коронавируса, заболевания, вызываемые сопутствующими инфекциями, такие как пневмококк, создают реальную угрозу для жизни. Вакцинация от пневмококковой инфекции позволит не только снизить уровень заболеваемости пневмонией, но и значительно облегчить протекаемость коронавируса. В этой связи, уважаемый Аскар Узакпаевич, просим Вас рассмотреть вопрос о срочной вакцинации населения за счет финансирования фонда социального страхования. Если мы обеспечим массовую вакцинацию сейчас, то не возникнет необходимости строить новые больницы завтра", - заключила депутат.

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