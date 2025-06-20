Детские профили резидентуры: Минздрав Казахстана усиливает подготовку педиатров

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В целях повышения качества медицинской помощи детям Министерство здравоохранения РК инициирует важные изменения в системе подготовки врачей. По ряду наиболее востребованных специальностей резидентуры планируется внедрение детского профиля подготовки, - В целях повышения качества медицинской помощи детям Министерство здравоохранения РК инициирует важные изменения в системе подготовки врачей. По ряду наиболее востребованных специальностей резидентуры планируется внедрение детского профиля подготовки, сообщили в пресс-службе Минздрава.





Это позволит сосредоточиться на глубокой специализации будущих врачей в области педиатрии и сократить дефицит узкопрофильных детских специалистов. Ключевым аргументом в пользу данного нововведения стали различия в анатомии, физиологии, клинических проявлениях заболеваний, а также в методах диагностики и лечения взрослых и детей", - отметили в ведомстве.





По данным министерства, нововведение позволит обеспечить комплексный и четкий подход в деле диагностики, лечения и профилактики детских болезней, опираясь на современные знания и клинический опыт.





В рамках обновленной системы подготовки врачи-резиденты смогут обучаться по 20 новым детским направлениям, среди которых:





детская кардиология и кардиохирургия;

детская анестезиология;

детские инфекционные болезни;

детская нейрохирургия;

детская пульмонология;

детская челюстно-лицевая хирургия;

детская нефрология и другие специальности.





Новые подходы в организации резидентуры станут важным шагом к модернизации отечественного здравоохранения и позволят повысить качество и доступность медицинской помощи нашим детям", - отметили в ведомстве.