Эффективность российского препарата от рака может достигать 100%

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Москва. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Эффективность нового российского препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100 процентов. Об этом заявил - Эффективность нового российского препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100 процентов. Об этом заявил РИА Новости заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков.





Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100 процентов", - сказал Игорь Погребняков.





По его словам, средство имеет несколько российских аналогов, опыт применения которых учли при производстве. Этот вид препаратов хорошо переносится пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов.





Единственное абсолютное противопоказание к его применению - порфириновая болезнь, которая редко встречается в России.





Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света начали выпускать в столице, предприятие планирует производить до 40 тысяч флаконов в год.





Как отметил глава города, на ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Лекарство вводят пациенту, оно накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. После этого новообразование практически полностью разрушается.