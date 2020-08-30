Ержан Бабакумаров ознакомился с работой службы скорой медицинской помощи Алматы

Алматы. 29 августа. Kazakhstan Today - Ержан Бабакумаров ознакомился с планом работы службы скорой медицинской помощи (ССМП) Алматы в случае новой волны пандемии, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима города Алматы заместитель акима Ержан Бабакумаров совместно с руководителем управления общественного здоровья Камалжаном Надыровым ознакомился с работой городской службы скорой медицинской помощи. Главная задача - проверить готовность к возможной новой волне пандемии коронавирусной инфекций.

Рабочая группа ознакомилась с исполнением алгоритма организации оказания помощи при COVID-19 - в частности, с маршрутизацией пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, соблюдением правил госпитализации, обеспечением оперативной обработки вызовов, проводимой дезинфекцией и т.д.

На данный момент работают 180 бригад на 11 подстанциях, свыше 3 тысяч сотрудников - врачи, фельдшеры и водители. Все специалисты обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты. В период возможной новой волны коронавируса мы увеличим количество линий 103 с 30 до 50, количество фельдшеров по приему и передаче вызовов с 12 до 22, а количество бригад - до 220", - доложил главный врач Алматинской городской службы скорой медицинской помощи Биржан Оспанов.

Также разработан алгоритм действия службы скорой медицинской помощи при наступлении пика заболеваемости COVID-19. Имеется план действий, три основных сценария, согласно которым будут действовать медицинские сотрудники в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией. Все медработники прошли соответствующее обучение.

Отдельное внимание уделяется дезинфекционной обработке карет скорой помощи, которая проводится методом генератора холодного пара.

Для консультирования горожан по вопросам коронавирусной инфекции работает специальный call-центр 3000-505. Дополнительная линия позволяет не загружать 103 и вовремя реагировать на экстренные вызовы, связанные с COVID-19. Согласно данным ССМП, на сегодня наблюдается сокращение количества обращений по КВИ.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров поблагодарил коллектив службы скорой медицинской помощи за каждодневный труд и прилагаемые усилия по борьбе с пандемией. Руководству ССМП поручено держать на особом контроле соблюдение всех установленных требований санитарно-эпидемиологической безопасности в рамках реализации мероприятий плана по защите жизни и здоровья населения.

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