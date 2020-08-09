Фонд медстрахования выявил более 460 тыс. дефектов по качеству и объему оказанных медуслуг

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Эксперты Фонда социального медицинского страхования за первое полугодие 2020 года выявил более 460 тыс. различных дефектов по качеству и объему оказанных услуг, сумма выставленных штрафов для медицинских организаций составила более 4,6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По сравнению с первым полугодием 2019 года в ходе проверок обнаружено почти в 3 раза больше случаев отклонений оказанной медицинской помощи от утвержденных стандартов, сумма наложенных штрафов за 1 полугодие 2019 года составила 2,7 млрд тенге.

Фонд социального медицинского страхования производит постоянный мониторинг качества оказания медицинской помощи в рамках гарантированного государством бесплатного объема медицинской помощи (ГОБМП) и по пакету ОСМС.

Оплату за услуги медицинским организациям Фонд медстрахования производит только после проведения мониторинга качества на соответствие оказанной медицинской помощи по утвержденным стандартам. Мониторинг качества проводится дистанционно с использованием информационных систем, минимизируя человеческий фактор. Фонд медстрахования продолжает автоматизировать процессы, включая сквозной мониторинг от амбулаторно-поликлинического уровня до пролеченного случая в стационаре.

Фонд совершенствует подходы в экспертизе качества медпомощи, наращивает опыт по мониторингу сложных случаев. Такая работа Фондом проводится ежедневно и на постоянной основе. Все суммы снятий по дефектам вновь направляются на оплату медуслуг.

Среди нарушений чаще всего встречаются так называемые приписки. За полгода экспертами Фонда было выявлено более 11,6 тыс. случаев фактически не оказанных услуг, которые были внесены в информационные системы, как полученные пациентами. За выявленные нарушения по таким случаям медицинские организации были оштрафованы более чем на 75,4 млн тенге.

Кроме того, экспертами выявлялись случаи искусственного завышения объемов помощи, утяжеления диагноза заболевания, отказа в госпитализации и оказании медпомощи, приписки медицинских изделий и лекарственных средств, которые пациенты по факту не получали, повторного применения одноразовых инструментов. Особенно тщательно проверяются случаи с летальным исходом. По некоторым фактам материалы передаются Фондом медстрахования в прокуратуру региона для дальнейшего принятия мер.

Становясь поставщиком Фонда, медицинская организация берет на себя обязательства оказывать медицинскую помощь в соответствии с утвержденными стандартами и обеспечивать пациента положенными ему услугами, также при необходимости привлекать соисполнителей. Если помощь оказана в неполном объеме или же некачественно, то Фонд применяет к медорганизации штрафные санкции. Размер штрафов по припискам, по недостоверному вводу данных в информационные системы в 2019 году был увеличен в 3 раза от стоимости оказанной услуги", - пояснили в департаменте мониторинга качества оказания медицинской помощи ФСМС.

В настоящее время в социальных сетях общественность активно заявляет о фактах приписок со стороны медицинских организаций.

Мы заинтересованы в искоренении подобных нарушений со стороны поставщиков. Поэтому призываем граждан сообщать о выявленных фактах возможных приписок. Фондом будет приняты меры по каждому официальному обращению со стороны пациента", - подчеркнули в Фонде медстрахования.

Для подачи жалобы или обращения нужно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.

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