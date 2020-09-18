Фонд медстрахования выявил более 67 тыс. дефектов по качеству и объему оказанных населению медуслуг

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Эксперты Фонда социального медицинского страхования продолжают проведение мониторинга качества и объемов оказанных услуг поставщиками в рамках гарантированного государством бесплатного объема медицинской помощи (ГОБМП) и по пакету ОСМС, сообщили в фонде, передает Kazakhstan Today.

По итогам июля выявлено более 67 тысяч различных дефектов при оказании медицинской помощи населению, сумма выставленных штрафов для медицинских организаций составила более 240 млн тенге.

Отметим, что оплата за медицинские услуги населению, оказанные поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС производится только после проведения мониторинга качества и объема этих услуг. Оплачиваются те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов", - отметили в фонде.

Наибольшее количество выявленных дефектов связано с оказанием консультативно-диагностических услуг, которые не входят в подушевой норматив, то есть каждая услуга оплачивается отдельно. Более 62 тыс. таких дефектов общей стоимостью 85,5 млн тенге зафиксировали эксперты Фонда соцмедстрахования. Также около 1,9 тыс. дефектов отмечено при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, 1,7 тыс. фактов при оказании медицинской помощи в круглосуточных стационарах.

За июль экспертами фонда было выявлено более 2 тыс. случаев фактически не оказанных услуг, которые были внесены в информационные системы, как полученные пациентами. За выявленные нарушения по таким случаям медицинские организации были оштрафованы на 16,2 млн тенге.

Среди регионов наиболее часто факты выявления дефектов встречаются в Костанайской, Алматинской областях, Алматы, меньше всего выявлено дефектов в Павлодарской, Жамбылской, Акмолинской областях.

Существенно повышает качество мониторинга объединение данных из различных государственных баз и обработка этих данных с применением инструментов IT. Это позволяет также минимизировать человеческий фактор. Сейчас Фондом ведется работа по выстраиванию в ИС сквозного мониторинга качества и объема медицинских услуг путем интеграции данных из различных разрозненных ИС и регистров на одной площадке. Это позволит максимально автоматизировать процесс мониторинга", - поясняют в департаменте мониторинга качества оказания медицинской помощи ФСМС.

Общественный контроль со стороны населения с одной стороны помогает Фонду выявлять нарушения, с другой стороны дисциплинируют сами медорганизации. Поэтому мы призываем казахстанцев проверять свои данные в мобильных приложениях и сообщать в случае выявления несоответствий в Фонд или филиалы Фонда", - подчеркивают в фонде.

Для подачи жалобы или обращения нужно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.

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