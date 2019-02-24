Глава Минздрава намерен разобраться с бардаком в приемных покоях

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на коллегии ведомства поручил наладить порядок в приемных покоях, передает Kazakhstan Today.

"Один проблемный вопрос - это жалобы населения, которые возникают при поступлении в стационар. Мы посмотрели, в основном это жалобы при экстренных ситуациях, внеплановых, грубо говоря, бардак. Привозят человека в приемный покой - ничего не понятно, подолгу ждут, в коридорах на каталках лежат, никто их не смотрит. Я думаю, проблема известная и надо честно об этом сказать", - цитирует Биртанова Kazpravda.kz .

Глава Минздрава сообщил, что с прошлого года в соответствие с новым стандартом оказания неотложной помощи внедряется так называемая триаж-система.

"Это новая концепция оказания неотложной помощи. Суть ее в том, что мы внедряем сортировку больных в приемных покоях на три зоны в соответствие с международным стандартом, а также внедряем новую специальность - врач неотложной помощи приемного покоя, которая позволит в ближайшем стационаре оказывать всю необходимую и неотложную помощь при любых экстренных состояниях", - отметил он.

Кроме того, Елжан Биртанов обратил внимание на некоторых начальников управлений здравоохранения в регионах, которые до сих пор проводят незаконные приказы о порядке госпитализации.

"Когда по разным дням дежурят разные клиники. Хотел бы поручить Комитету охраны общественного здоровья, в случае таких незаконных приказов передать эти данные в Генеральную прокуратуру. По стандарту экстренная помощь должна оказываться в ближайшей многопрофильной больнице и затем, при необходимости, после стабилизации пациента возможна его перетранспортировка в специализированную клинику для дальнейшего решения", - указал он.

В заключение Биртанов отметил, что одним из основных условий станет переход от монопрофильных клиник к многопрофильным.

"Планы у нас у всех определены. В рамках перспективных планов развития инфраструктуры мы в прошлом году уже 90 клиник объединили, получили 30, добились хорошей экономии. Эту работу нужно продолжать и обеспечить оказание полной качественной экстренной помощи в таких многопрофильных стационарах", - резюмировал Биртанов.

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