Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - 99,8% алматинок с ВИЧ рожают здоровых детей. Благоприятный исход беременности и рождение здорового малыша у женщин с таким диагнозом напрямую зависит от приема антиретровирусной терапии. Об этом сообщили в Центре по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Центр начал свою работу в 1990 году. Врачи занимаются профилактическими мероприятиями для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди населения и оказывают квалифицированную медицинскую и психологическую помощь детям и взрослым на безвозмездной основе в рамках государственного заказа.

Вначале эпидемии лекарств от недуга не было, и на тот момент он считался неисцелимым. Но медицина не стоит на месте, и сегодня ВИЧ успешно поддается лечению.

Слаженные действия команды профессионалов центра и пациентов дали желаемые результаты. Алматинцы с ВИЧ живут полноценной жизнью, получают образование, учатся, создают семьи и рожают здоровых детей.

Наши пациенты требуют особого к себе внимания. Каждый из них нуждается в поддержке и дружеском участии. Они ежедневно сталкиваются с множеством проблем, включая стигму и дискриминацию со стороны общества. Многие из них скрывают диагноз даже от близких родственников. К сожалению, в обществе остаются ложные стереотипы о ВИЧ, люди ошибочно считают, что можно инфицироваться при поцелуях, рукопожатиях и посещении мест общего пользования", - рассказывает педиатр Гайни Усенова.

Гайни Дилдабаевна работает в центре с первого дня его открытия. Некоторые ее пациенты уже приводят к ней на прием своих детей. Дети и взрослые одинаково уважают и любят улыбчивого врача, считают ее членом семьи, делятся с ней новостями, рассказывают об удачах и неприятностях. Телефон Гайни Усенова никогда не отключает, ведь пациенты могут позвонить ей в любое время.

Я за долгие годы успела освоить навыки психолога. Люди разные, надо к ним найти индивидуальный подход, тут нет единой схемы. Помню, как мы всем коллективом радовались, когда появилась антиретровирусная терапия. Вместе с тем одни пациенты с оптимизмом соглашались начать лечение, другие решительно отказывались пить таблетки, думая, что это какие-то исследования", - вспоминает Гайни Дилдабаевна.

По данным центра, о полной победе над болезнью говорить еще рано, у людей продолжают выявлять недуг, и здесь очень важно донести до пациента то, что ему необходимо немедленно приступить к лечению и не прерывать его.

Не все пациенты привержены лечению, случается, что они забывают сами принимать лекарство или давать его детям. Мол, чувствует себя ребенок хорошо, можно и пропустить прием пару дней. Но это преступное заблуждение. Прерывать лечение нельзя. Поэтому мы работаем и с детьми, и со взрослыми. Даже нашим самым маленьким пациентам говорим о важности пить сироп. Показываем им специально для них снятый мультфильм о волшебной витаминке, делающей организм сильным", - говорит Гайни Дилдабаевна.

Для детей в центре разработана целая программа. Ребята не просто приходят на медицинские процедуры, но и общаются друг с другом (при согласии родителей). Гайни Дилдабаевна ведет маленьких пациентов с самого их рождения, постепенно готовя к тому, чтобы рассказать им об их диагнозе, не вызвав шока и негативных эмоций. Часто родители ошибочно считают, будто бы ребенку не стоит знать о болезни, однако они не правы. В возрасте 8-10 лет дети могут уже воспринимать такую информацию. Гайни Усенова гордится успехами и достижениями своих юных пациентов. Некоторые из них открыто рассказали о своем диагнозе одноклассникам, друзьям и ученикам. И никто от них не отвернулся, более того, их в компании никак не выделяют и приглашают на все совместные праздники и прогулки.

Сообщается, что в Центре по профилактике и борьбе со СПИД все услуги оказываются бесплатно, по желанию можно пройти тестирование экспресс-методом на ВИЧ анонимно без предъявления удостоверения личности или свидетельства о рождении. Также при центре функционирует горячая линия поддержки. Пациенты или их родственники могут получить информацию по вопросам лечения, льготного и бесплатного лекарственного обеспечения, узнать о процедуре прикрепления к поликлинике.