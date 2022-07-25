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Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

24.07.2022, 15:47 3596
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Фото: Depositphotos
ЖЕНЕВА. 24 ИЮЛЯ - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян - чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ, пишет РИА Новости.

 
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.
 
Начальные симптомы: лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
 
По последним данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них - смертельные. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
 

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В НИИ кардиологии и внутренних болезней Алматы прошел мастер-класс с участием ведущего аритмолога из Москвы

24.07.2022, 17:30 2866
АЛМАТЫ. 24 ИЮЛЯ - В Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней прошел мастер-класс с использованием инновационной технологии в области катетерного лечения сложных нарушений ритма сердца с участием ведущего аритмолога университетской клинической больницы № 1 Московского государственного медицинского университета имени И. Сеченова Алексея Цыганова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Аритмология, как область знаний и клинической практики, быстро обновляется, к тому же это один из самых сложных разделов кардиологии. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно учиться постоянно. В рамках сотрудничества с ведущими научными медцентрами мы на постоянной основе проводим мастер-классы, семинары, чтобы наши специалисты имели возможность общаться с коллегами, повышать свою квалификацию, получать новые знания, работать на новом оборудовании", - рассказала председатель правления НИИ, доктор медицинских наук, профессор Роза Куанышбекова.

 
По данным пресс-службы института, в ходе мастер-класса с участием молодых специалистов были прооперированы пациенты разных возрастов со сложными нарушениями ритма сердца. Пациентов беспокоили перебои в работе сердца, одышка, слабость, головокружение, быстрая утомляемость.
 
Наличие уникальной трехмерной системы внутрисердечной навигации CARTO 3 V7 Prime, которая установлена в НИИ, позволяет проводить самые сложные операции, в том числе и сочетанные, связанные с нарушением ритма сердца и сопутствующими патологиями. 3D-технологии позволяют с точностью до 1 миллиметра найти источник аритмии и устранить его.
 

Суть данной технологии заключается в создании 3D-карт, которые передают все данные о сердечных структурах пациентов. Она позволяет повысить эффективность их лечения за счет увеличения точности диагностики нарушений ритма и локализации катетера, уменьшить необходимость проведения повторных операций, снизить количество внезапных смертей и осложнений, таких как инфаркт, сердечная недостаточность, инсульт и так далее", - сообщает пресс-служба НИИ кардиологии и внутренних болезней.

 
Операции прошли успешно. В клинике за последние годы проведено свыше 3000 таких операций.
 

В Кызылординской области обостряется эпидситуация по конго-крымской геморрагической лихорадке

19.07.2022, 19:50 13126
В Кызылординской области обостряется эпидситуация по конго-крымской геморрагической лихорадке
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 19 ИЮЛЯ - На сегодняшний день по области зарегистрировано 33 больных, из них уточнено 14. Четыре человека умерли от конго-крымской геморрагической лихорадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты отрасли призвали жителей области быть максимально осторожными на открытых полях, сообщает Kyzylorda-news.kz.
 

В настоящее время 1 пациент получает лечение по конго-крымской геморрагической лихорадки. 9 больных, которым были применены соответствующие меры медицинского лечения, были выписаны домой в удовлетворительном состоянии, к сожалению, в регионе 4 человека погибли. Умершие пациенты - жители Кызылорды, Жалагашского, Шиелийского районов. В целом по профилактике конго-крымской геморрагической лихорадки проводится большое количество мероприятий", - сказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Жангельды Мырзагельдиулы.

 
В прошлом году выявлено 238 случаев укусов клещей, в этом году зафиксирован 601 факт. Кроме того, среди клещей обнаружение возбудителя заболевания выше, чем в прошлом году. Если в прошлом году по области в число неблагополучных регионов вошли 113 населенных пунктов, то в этом году их количество достигло 116.
 

В этом году собрано и исследовано 40 075 клещей с целью выявления новых микроочагов конго-крымской геморрагической лихорадки. Из них 5174 - из населенных пунктов, 16 765 - с животных, 17 637 - в природе, 496 - из очагов болезней. Всего исследовано 4527 проб, в 127 выявлены положительные результаты. Противовирусные препараты, иммунизированная плазма и др. - для лечения больных ККГЛ в медицинских учреждениях области запас необходимых медикаментов и защитного оборудования сформирован в достаточном количестве", - сказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова.

 
В связи с началом эпидсезона в неблагополучных населенных пунктах активно проводятся профилактические мероприятия против особо опасных инфекционных заболеваний.
 

В Казахстане в мае выявлено 338 носителей ВИЧ-инфекции

19.07.2022, 13:16 14196
В Казахстане в мае выявлено 338 носителей ВИЧ-инфекции
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане в мае 2022 года выявлено 338 носителей ВИЧ-инфекции, что на 20,3% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики РК, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 
В январе-мае 2022 года в Казахстане зарегистрирован 1581 носитель ВИЧ-инфекции, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
Кроме того, число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом органов дыхания в январе-мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 7,7% и составило 2782. В мае выявлено 510 случаев заболевания (рост на 6%).
 

В УОЗ Алматы назначен новый руководитель

17.07.2022, 15:58 20411
В УОЗ Алматы назначен новый руководитель
Фото: facebook/Иран Шаметеков
АЛМАТЫ. 17 ИЮЛЯ - Новым руководителем управления общественного здравоохранения Алматы стал Иран Шаметеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение конкурсной комиссии опубликовано на сайте акимата Алматы.
 
Иран Шаметеков окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" в 2000 году.
 
Интернатуру по специальности "Хирургия" прошел в 2000-2001 годах в Западно-Казахстанской медицинской академии.
 
В 2006 году окончил бакалавриат университета имени Д.А. Кунаева по специальности "Юриспруденция", присвоена академическая степень "бакалавр юриспруденции".
 
Имеет ученую степень доктора философии и общественного здравоохранения.
 
Трудовую деятельность в должности врача-хирурга приемного отделения начал в 2001 году в городской больнице Байконкура.
 
В разные годы работал в медицинских учреждениях и государственных органах. С апреля 2019 года по настоящее время Иран Шаметеков работал главным врачом многопрофильной городской детской больницы № 3 города Нур-Султана.
 

Алматинки с ВИЧ рожают здоровых детей

16.07.2022, 13:25 24646
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - 99,8% алматинок с ВИЧ рожают здоровых детей. Благоприятный исход беременности и рождение здорового малыша у женщин с таким диагнозом напрямую зависит от приема антиретровирусной терапии. Об этом сообщили в Центре по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Центр начал свою работу в 1990 году. Врачи занимаются профилактическими мероприятиями для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди населения и оказывают квалифицированную медицинскую и психологическую помощь детям и взрослым на безвозмездной основе в рамках государственного заказа.
 
Вначале эпидемии лекарств от недуга не было, и на тот момент он считался неисцелимым. Но медицина не стоит на месте, и сегодня ВИЧ успешно поддается лечению.
 
Слаженные действия команды профессионалов центра и пациентов дали желаемые результаты. Алматинцы с ВИЧ живут полноценной жизнью, получают образование, учатся, создают семьи и рожают здоровых детей.
 

Наши пациенты требуют особого к себе внимания. Каждый из них нуждается в поддержке и дружеском участии. Они ежедневно сталкиваются с множеством проблем, включая стигму и дискриминацию со стороны общества. Многие из них скрывают диагноз даже от близких родственников. К сожалению, в обществе остаются ложные стереотипы о ВИЧ, люди ошибочно считают, что можно инфицироваться при поцелуях, рукопожатиях и посещении мест общего пользования", - рассказывает педиатр Гайни Усенова.

 
Гайни Дилдабаевна работает в центре с первого дня его открытия. Некоторые ее пациенты уже приводят к ней на прием своих детей. Дети и взрослые одинаково уважают и любят улыбчивого врача, считают ее членом семьи, делятся с ней новостями, рассказывают об удачах и неприятностях. Телефон Гайни Усенова никогда не отключает, ведь пациенты могут позвонить ей в любое время.
 

Я за долгие годы успела освоить навыки психолога. Люди разные, надо к ним найти индивидуальный подход, тут нет единой схемы. Помню, как мы всем коллективом радовались, когда появилась антиретровирусная терапия. Вместе с тем одни пациенты с оптимизмом соглашались начать лечение, другие решительно отказывались пить таблетки, думая, что это какие-то исследования", - вспоминает Гайни Дилдабаевна.

 
По данным центра, о полной победе над болезнью говорить еще рано, у людей продолжают выявлять недуг, и здесь очень важно донести до пациента то, что ему необходимо немедленно приступить к лечению и не прерывать его.
 

Не все пациенты привержены лечению, случается, что они забывают сами принимать лекарство или давать его детям. Мол, чувствует себя ребенок хорошо, можно и пропустить прием пару дней. Но это преступное заблуждение. Прерывать лечение нельзя. Поэтому мы работаем и с детьми, и со взрослыми. Даже нашим самым маленьким пациентам говорим о важности пить сироп. Показываем им специально для них снятый мультфильм о волшебной витаминке, делающей организм сильным", - говорит Гайни Дилдабаевна.

 
Для детей в центре разработана целая программа. Ребята не просто приходят на медицинские процедуры, но и общаются друг с другом (при согласии родителей). Гайни Дилдабаевна ведет маленьких пациентов с самого их рождения, постепенно готовя к тому, чтобы рассказать им об их диагнозе, не вызвав шока и негативных эмоций. Часто родители ошибочно считают, будто бы ребенку не стоит знать о болезни, однако они не правы. В возрасте 8-10 лет дети могут уже воспринимать такую информацию. Гайни Усенова гордится успехами и достижениями своих юных пациентов. Некоторые из них открыто рассказали о своем диагнозе одноклассникам, друзьям и ученикам. И никто от них не отвернулся, более того, их в компании никак не выделяют и приглашают на все совместные праздники и прогулки.
 
Сообщается, что в Центре по профилактике и борьбе со СПИД все услуги оказываются бесплатно, по желанию можно пройти тестирование экспресс-методом на ВИЧ анонимно без предъявления удостоверения личности или свидетельства о рождении. Также при центре функционирует горячая линия поддержки. Пациенты или их родственники могут получить информацию по вопросам лечения, льготного и бесплатного лекарственного обеспечения, узнать о процедуре прикрепления к поликлинике.
 

Токаев: система медстрахования оказалась неэффективной

14.07.2022, 14:19 47661
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с Агентством стратегического планирования и реформ подготовить предложения по совершенствованию системы медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Несмотря на увеличение количества денег, выделяемых на сферу медицины, поднятые здесь проблемы так и не решены. Система обязательного социального медицинского страхования оказалась неэффективной, реального результата нет. Около 3 млн человек исключены из медицинского страхования. Из-за этого они не могут в полной мере пользоваться услугами здравоохранения", - сказал глава государства сегодня на расширенном заседании правительства.

 
Президент отметил, что в стране увеличилась детская и материнская смертность. Большинство современных родильных домов не соответствуют международным стандартам, этот вопрос необходимо срочно решать. Также остается высокой смертность от хронических заболеваний.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа по цифровизации системы здравоохранения продвигается очень медленно. 
 

В целом текущий уровень цифровизации не облегчает работу врачей. В сфере здравоохранения работает более 40 информационных систем. У каждой системы есть свои недостатки. Министерство же убегает от ответственности и не принимает четкого решения. От этого страдают врачи и граждане. Правительство должно решить эту проблему как можно скорее", - сказал президент.

 
Также он отметил, что в последние недели растет число людей, инфицированных коронавирусом. В том числе ситуация осложнилась и в Казахстане. 
 

Алматы может вернуться в "красную" зону. Основная причина в том, что жители и врачи не соблюдают меры безопасности. Необходимо усилить работу межведомственной комиссии. Также необходимо возродить кампанию ревакцинации. В этой работе не должно быть преувеличений. Лучше учитывать интересы малого и среднего бизнеса", - заключил глава государства.

 

Алматинский врач рассказала, как поддерживать здоровье в жару

10.07.2022, 13:21 54276
Алматинский врач рассказала, как поддерживать здоровье в жару
АЛМАТЫ. 10 ИЮЛЯ - Врач общей практики Назы Кошикбаева дала ряд рекомендаций по сохранению здоровья в жаркую погоду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам специалиста, прежде всего необходимо стараться избегать пика солнцепека, особенно если ваше состояние здоровья входит в группу риска.
 

В самые жаркие часы - с 12.00 до 16.00 по возможности проводить в тени. Чтобы не столкнуться с обезвоживанием, надо употреблять достаточное количество жидкости. Предпочтение отдавать воде без газа, или минеральной воде с содержанием калия, кальция и магнезии. При этом сладких газированных напитков, лимонадов лучше избегать. Не употребляйте на солнце алкогольные напитки и кофе, так как они приводят к быстрому обезвоживанию организма. Они могут усложнить работу почек и печени, когда нагрузка на них во время жары и без того сильно увеличивается",- поделилась доктор Кошикбаева, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья Алматы. 

 
В обязательном порядке рекомендуется следить за питанием. Стараться не употреблять соленую и жирную пищу. Отдавать предпочтение фруктам, овощам, нежирному мясу или рыбе (в небольшом количестве). Во время пребывания на солнце носить головные уборы - шляпу, кепку, панаму. Они смогут защитить голову от перегрева.
 
Кроме того, следует носить легкие, удобные вещи из натуральных материалов, в которых тело не перегревается, может "дышать". Выбирать одежду светлых тонов, поскольку они отражают свет. Темные вещи поглощают солнечные лучи, быстрее нагреваются, что может вызвать тепловой удар.
 

Врачи Алматы спасли пожилую женщину от паралича

07.07.2022, 17:16 59726
Врачи Алматы спасли пожилую женщину от паралича
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Врачи Центральной городской клинической больницы Алматы провели сложнейшую операцию 65-летней женщине, которой грозила парализованность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Она обратилась с такими жалобами к нам в больницу. Мы посмотрели, обследовали ее и взяли на операцию. Операция длилась около семи часов. Операция прошла успешно. Такие грозные осложнения, к примеру паралич обеих нижних конечностей, теперь ей не грозят", - сообщил заведующий отделением нейрохирургии ЦГКБ Марат Алматов.

 
По данным пресс-службы больницы, ранее пациентка проходила лечение в другом месте и отказывалась от операции - это привело к серьезным осложнениям. Ей грозил паралич. Семичасовую операцию на позвоночник провели нейрохирурги Центральной городской клинической больницы. 
 
Случай входит в число операций в рамках обязательного медицинского страхования. Всего с начала года нейрохирурги Центральной больницы сделали порядка 100 бесплатных операций. В целом нейрохирургические операции в платных медучреждениях могут стоить от 500 тысяч до 7,5 млн тенге.
 

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