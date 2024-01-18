Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания

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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Около 9 миллиардов тенге планируют выделить на закуп вакцины от вируса папилломы человека в 2024 году, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.





По ее словам, на эти деньги планируется привить 175 тысяч девочек двумя дозами. Цена вакцины может варьироваться в зависимости от ее потребности в стране.









Сегодня в мире есть четыре производителя вакцины от ВПЧ, два из них изготавливают двухвалентную вакцину и один (США) - четырех- и девятивалентную. Казахстан будет определять закуп одной из двух первых перечисленных видов вакцин, так как девятивалентную вакцину, по словам санврача, тяжело приобрести.





Вакцинация против вируса папилломы человека в Казахстане начнется 1 сентября этого года.





По данным Минздрава, в Казахстане рак шейки матки занимает второе место среди онкозаболеваний женщин.





Это единственный рак, против которого есть вакцина", - подчеркнула Айжан Есмагамбетова.





Международный опыт говорит, что более чем в ста странах внедрена вакцина против ВПЧ, в том числе среди мальчиков. В этих государствах заболевание шейки матки снизилось на 90%.





У нас ежегодно заболевает 1800 женщин раком шейки матки, умирает - 600 женщин", - добавила спикер.





Рекомендуемый возраст для вакцинации 11-14 лет, препарат эффективен до первого полового дебюта. С учетом новизны вакцины прививать начнут 11-летних девочек. Вакцинацию среди мальчиков будут рассматривать в зависимости от потребности и спроса населения.





Взрослые люди смогут привиться в пунктах платной вакцинации.