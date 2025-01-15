Год повышения квалификации: комплексный план обучения медработников разработал Минздрав

Курсы будут организованы в течение 2025 года при поддержке ведущих медицинских центров, профильных внештатных специалистов отрасли и образовательных платформ

Фото: Минздрав РК

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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках инициативы "Год повышения квалификации медицинских работников" Министерством здравоохранения разработан комплексный план "Кадровая поддержка: баланс и доступность" по повышению уровня знаний и профессиональных навыков специалистов первичного звена - врачей, фельдшеров, медсестер, преподавательского состава медицинских вузов и колледжей, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.





В рамках Года рабочих профессий, объявленного главой государства в 2025 году, в сфере здравоохранения будет уделено особое внимание уровню образовательных программ в медицинских колледжах и профессиональных компетенций среднего медицинского персонала, с ориентацией на практику.





Совместно с организациями образования и науки разработан план действий повышения квалификации специалистов ПМСП, который состоит из 5 основных направлений:





формирование нормативной правовой базы по повышению квалификации специалистов ПМСП;

повышение квалификации специалистов ПМСП (врачей общей практики и медицинских сестер);

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и медицинских колледжей;

совершенствование системы повышения квалификации;

создание центров адаптации и наставничества для молодых специалистов.





Как отметили в МЗ РК, программы обучения разработаны с учетом последних медицинских достижений и технологий, а также изменений в законодательных и нормативных актах. Каждый курс включает теоретические и преимущественно практические занятия, также самообучение.





Новой программой обучения планируется охватить свыше 2,5 тысячи врачей общей практики, имеющих стаж работы менее 3 лет. Тематики модулей для обучения будут разрабатываться на базе медицинских вузов исходя из анализа тестирования этой категории слушателей.





Свыше 3,5 тысячи медицинских сестер повысят квалификацию в рамках данного плана. Модули обучения среднего медперсонала разработаны по таким основным направлениям, как профилактика и диспансерное наблюдение, патронаж и уход за детьми раннего возраста, оказание помощи при критических состояниях, работа медсестры в реализации ПУЗ, иммунопрофилактика и цифровые технологии.





Курсы повышения квалификации пройдут также свыше 1600 педагогов медколледжей. Их обучение будет проходить с учетом результатов оценок независимой экзаменации. Преподавателей медицинских вузов предполагается обучать в зависимости от педагогического стажа, педагогических компетенций и результатов независимой оценки знаний.





Профессиональная подготовка медицинских работников является основой качества медицинской помощи в стране. В рамках Года рабочих профессий и Года повышения квалификации в своей отрасли мы нацелены на создание эффективных и доступных программ, которые помогут специалистам ПМСП, медсестрам, нашим педагогам повысить свои компетенции и обеспечить высокий уровень оказания медпомощи и подготовки медицинских кадров", - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.





Новые курсы будут организованы в течение 2025 года при поддержке ведущих медицинских центров, профильных внештатных специалистов отрасли и образовательных платформ. Все участники программы получат сертификаты о повышении квалификации, которые будут признаны в системе здравоохранения.