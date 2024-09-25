24.09.2024, 11:08 2851

Как во время пандемии: продажи антибиотиков выросли в 2 раза в Казахстане

Также цена на антибиотики выросла почти на 20%
Как во время пандемии: продажи антибиотиков выросли в 2 раза в Казахстане
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем реализации антибиотиков на внутреннем рынке вырос вдвое и вернулся к показателям периода пандемии, сообщает Energyprom.

За первое полугодие 2024-го было продано 41,2 тонны таких препаратов - столько же, сколько за весь прошлый год. Возросший спрос был удовлетворен за счет поставок зарубежных компаний. Они увеличили экспорт антибактериальных средств в РК в 2,4 раза, поставив на 18,2 тонны больше, чем годом ранее. Отечественные производители внесли небольшой вклад в общий прирост реализации, однако благодаря этому увеличили объемы выпуска на 32,1%", - сообщают авторы материала.


energyprom.kz

В 2020 году объем реализации антибиотиков превысил 80 тонн. В 2023-м объемов потребления антибиотиков на внутреннем рынке уменьшился в 2 раза. На это повлияли значительный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией после второго года пандемии и сокращение численности заразившихся гриппом или острыми кишечными инфекциями.

В этом году ситуация вернулась к уровню периода пандемии коронавируса.

Можно предположить, что рост объемов реализации антибактериальных средств в первом полугодии текущего года тоже связан с заболеваемостью, однако проверить эту гипотезу не представляется возможным. Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Министерства здравоохранения РК перестал публиковать актуальную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Судя по сообщениям на странице Минздрава, никаких вспышек инфекционных заболеваний, которые бы обосновали резкий рост объемов реализации антибиотиков, не зафиксировано", - отмечают авторы.


Судя по статистике, коронавирус в стране под контролем: за семь месяцев выявлено 1,3 тыс. случаев заболевания, большинство пациентов перенесли болезнь в легкой форме.

Единственным заметным всплеском заболеваемости выделяется менингококковая инфекция. По данным Национального центра общественного здравоохранения, за первое полугодие 2024-го количество случаев выявления этой инфекции выросло в 2,3 раза", - говорится в информации.


energyprom.kz

В материале также приводится статистика, по которой можно судить, как изменились цены на антибиотики.

По графикам видно, что с конца 2023-го - начала 2024 года наблюдается резкий рост цен на азитромицин и "Флемоксин Солютаб". Из всего перечня антибиотиков съем цен БНС делает лишь по ним. Азитромицин в январе подорожал сразу на 17,9%. В феврале на 21,2% стал дороже и препарат пенициллинового ряда "Флемоксин Солютаб". Высокий темп роста ценника на это лекарство продолжал держаться на высоком уровне восемь месяцев подряд. Существенное удорожание азитромицина было не таким длительным, к концу лета динамика роста стоимости препарата была уже в пределах 13,6%", - пишет агентство.


По его данным, за последний год антибиотики дорожали заметнее, чем другие лекарства. Исключением среди других препаратов можно назвать только парацетамол: за год его стоимость выросла более чем на 30%.
 
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Теги:ПродажиРКинфекцииантибиотики

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20.09.2024, 11:51 13061

Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер - Аймагамбетов

Депутат раскритиковал ведомство за сокращение бюджетных средств на лечение тяжелых больных и искусственное завышение цен на лекарства
Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер - Аймагамбетов
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вместо того чтобы сокращать бюджетные средства на лечение больных раком, на гемодиализ, паллиативную помощь и ПМСП, Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер, написал в телеграм депутат мажилиса Асхат Аймагмбетов.

По итогам аудита эффективности обеспечения лекарственными средствами установлено, что объем фармацевтического рынка Казахстана в 2023 году приблизился к 1 трлн тенге, увеличившись за последние 5 лет в 2 раза. При этом количество потребленной продукции за 2019-2023 годы выросло лишь на 10% (с 651 до 715 млн упаковок)", - написал мажилисмен.


Он перечислил следующие недостатки:

  • отсутствие альтернативы в перечнях лекарственных средств (60% закупок осуществлено с участием одного поставщика);
  • отсутствие подтверждающих документов по ценообразованию и необоснованные торговые наценки.

Депутат также привел примеры превышения цен на фармацевтические препараты в Казахстане по сравнению с Россией и Кыргызстаном.

Обычный парацетамол в Казахстане стоит 144,2 тенге, тогда как в России его цена почти в 2,5 раза меньше - 59,4 тенге, а в Кыргызстане препарат стоит 90 тенге.

Аспирин в Казахстане тоже стоит дороже - 75,9 тенге. В России его цена составляет 52 тенге, в Кыргызстане - 49 тенге.

Цена Терафлю № 10 в Казахстане превышает 3,3 тыс. тенге, в России лекарство стоит 2285 тенге, в Кыргызстане 2548 тенге.

Установлены факты регистрации цен на препараты иностранного производства, превышающих цены отечественных производителей (ОТП), без их фактической поставки, что создает риски искусственного повышения цен и препятствует их снижению до уровня оригинальных препаратов", - пишет депутат.


По расчетам Высшей аудиторской палаты, единый подход к формированию торговых наценок мог бы сэкономить значительные суммы.

Он напомнил, что Минздрав отменил требование об ограничении соотношения стоимости генерических и биоаналогичных препаратов к стоимости оригинальных препаратов на уровне не более 70% и 90% соответственно.

В результате: предельные цены на отдельные генерики превышают стоимость оригинальных препаратов на 10-52% (Диклофенак - на 52%, Цефтриаксон - на 43%, Сальбутамол - на 43%, Ибупрофен - на 13%, Моксифлоксацин - на 10%). Недостатки механизма ценообразования привели к существенной разнице цен в бюджетном и рыночном сегментах. По топ-10 препаратов и изделий, закупаемых единым дистрибьютором, разница составила от 43 до 365%, что эквивалентно 8 378,6 млн тенге", - подчеркнул Аймагамбетов.


Он также указал на то, что 11 регионов Казахстана продолжают использовать препарат "Амикацин", который ВОЗ исключила из протоколов диагностики и лечения туберкулеза у пациентов, чувствительных к препаратам. Более того, препарат планируют закупать на 2025-2027 годы.

Ранее сообщалось, что страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств из-за перебоев в поставках. Позже в Минздраве заверили, что ни один пациент не останется без необходимого лечения.
 
18.09.2024, 10:32 19871

В Казахстане стартует вакцинация девочек против ВПЧ

Вакцинировать против ВПЧ будут девочек в возрасте от 11 лет до 13 лет 11 месяцев 29 дней включительно
В Казахстане стартует вакцинация девочек против ВПЧ
Фото: Depositphotos
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Главный санитарный государственный врач подписал постановление от 17 сентября 2024 года "Об организации и проведении вакцинации против вируса папилломы человека". Постановление вводится в действие со дня подписания.

Организовать проведение профилактических прививок против вируса папилломы человека (ВПЧ) девочкам в возрасте от 11 лет до 11 лет 11 месяцев 29 дней включительно после получения информированного согласия родителей (законных представителей). Провести наверстывающую вакцинацию против ВПЧ девочек в возрасте от 12 до 13 лет 11 месяцев 29 дней включительно после получения информированного согласия родителей (законных представителей)", - говорится в документе.


Документом также утвержден алгоритм проведения профилактических прививок против вируса папилломы человека.
 
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Теги:ВакцинациядевочкиВПЧ
14.09.2024, 17:29 34696

Первую вакцину от оспы обезьян одобрила ВОЗ

Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S является первой вакциной от оспы обезьян, добавленной в список препаратов, прошедших предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в опубликованном заявлении на сайте ВОЗ, сообщает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вакцина MVA-BN станет первой вакциной против оспы, которая будет включена в ее список предварительной квалификации", - сказано в документе.


По данным организации, вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно оставлять при температуре 2-8°C в течение восьми недель.

Всемирная организация здравоохранения оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода. В Минздраве РК заверяют, что риски ввоза заболевания в страну минимальны.

 
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Теги:одобрениеВОЗВакцинаоспа
10.09.2024, 20:21 50486

Более семи тысяч жителей Кызылординской области не получали необходимые лекарства

93 человека привлечены к ответственности
Кызылорда. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кызылординской области провела проверку на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.

В поликлиниках Кызылорды, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарства свыше 1 тысячи несовершеннолетних. Без медицинского назначения 170 человек обеспечено инсулиновыми препаратами.

Кроме того, 68 единиц препаратов хранились с нарушениями требований правил хранения, в результате двум пациентам назначены лекарства с истекшим сроком годности.

В 14 медицинских организациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников.

По выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 человека привлечены к ответственности.

Напомним, в рейтинге стран по уровню систем здравоохранения Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110. В СНГ республика заняла по этому показателю предпоследнее место.
 
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Теги:ЛекарстваПрокуратураПроверка
10.09.2024, 19:24 51191

Казахстанку с клинической смертью лечили от высокой температуры из-за халатности диспетчера

Суд вынес частное постановление в адрес управления здравоохранения области
Казахстанку с клинической смертью лечили от высокой температуры из-за халатности диспетчера
Фото: Акмолинский областной суд
Кокшетау. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Косшы рассмотрел уголовное дело в отношении фельдшера по приему вызовов на пульте "103" за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба Акмолинского областного суда.

Диспетчер пульта, приняв вызов от пациента У. с уведомлением "жалоба на боль в груди, на учете с артериальной гипертензией, вызов 1-й категории срочности", перенаправила его в Косшы.

В Косшы подсудимая фельдшер С., обрабатывая вызов, изменила его с 1-й категории на 4-ю, исказила жалобу пациента, указав "высокая температура, болеет более 1 недели, сильный кашель", перенаправила в поликлинику. Из поликлиники направили к пациенту фельдшера А.

Фельдшер А. провел обследование У., поставил укол и уехал, оказав медицинскую помощь по 4-й категории. У. была вынуждена самостоятельно поехать в больницу Астаны для получения медицинской помощи. В больнице ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти".

Приговором суда С. назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля, c лишением права оказания медицинских услуг.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес управления здравоохранения области, которым обратил внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью пациента, в целях принятия соответствующих мер.

Судебные акты не вступили в законную силу.
 
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Теги:СудОбязанностифельдшер
09.09.2024, 19:39 55016

Сибирская язва в одном из сел Алматинской области: заболели 11 человек

На 9 сентября госпитализировано 16 человек
Сибирская язва в одном из сел Алматинской области: заболели 11 человек
Фото: pexels.com
Конаев. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту выявления случаев сибирской язвы в Алматинской области под руководством акима области Марата Султангазиева состоялось заседание штаба, сообщает пресс-служба акимата региона.

Аким области дал поручения об изоляции эпидемиологического очага, усилении санитарно-эпидемиологических мер и проведении разъяснительной работы с населением.

В селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован. Для предотвращения распространения инфекции приняты все необходимые меры.

На 9 сентября госпитализировано 16 человек. У 11 из них диагноз сибирская язва подтвержден, у 4 результат отрицательный, анализы еще одного пациента уточняются. Все пациенты получают необходимое лечение, их состояние стабильное.

Распространение заболевания не наблюдается, ситуация находится под контролем. Мы призываем жителей региона быть бдительными: покупать мясо и мясные продукты только в проверенных местах, соблюдать меры предосторожности при уходе за скотом", - рассказал начальник областного управления здравоохранения Алмат Турысбекулы.


Напомним, в селе Улкен Аксу Уйгурского районе Алматинской области выявили сибирскую язву у КРС. 5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов КРС. В населенном пункте введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.
 
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Теги:селоСибирская язвазаболевшие
03.09.2024, 17:40 71311

В Алматинской области зафиксировали четыре случая подозрения на сибирскую язву

Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного
В Алматинской области зафиксировали четыре случая подозрения на сибирскую язву
Фото: Акорда
Конаев. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сельском округе Улкен Аксу Алматинской области были зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву, сообщает пресс-служба акимата региона.

Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного (...) Забой произведен без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания ветеринарной инспекцией совместно с ДСЭК, ДП и акиматом области отобраны пробы сырья и продуктов убоя в доме заболевших, а также пробы почвы на месте убоя", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что республиканская ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии биопробы и ПЦР.

В ближайшее время ожидаются результаты бактериологических исследований. Кроме того, материалы для анализа направлены также в Национальный референтный центр по ветеринарии в Алматы", - добавили в акимате.


Также отмечается, что в населенном пункте проведена дезинфекция, КРС из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине.

Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено. Все необходимые ветеринарно-санитарные меры согласно действующему алгоритму проводятся", - заверили в пресс-службе.


Ранее в селе Костанайской области выявили сибирскую язву у КРС.
 
02.09.2024, 21:21 75586

В Минздраве прокомментировали слухи о введении масочного режима с 15 сентября

Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем
В Минздраве прокомментировали слухи о введении масочного режима с 15 сентября
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщили, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствует действительности.

Согласно постановлению исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача РК, предусматривающему проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем", - сообщили в ведомстве.


Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК назвали фейком распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах.

19 августа сообщалось, что в Казахстане в медицинских организациях введут масочный режим. Будет проводиться еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди населения.

В апреле 2024 года главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление, которое отменяет предыдущее - о масочном режиме в больницах и местах массового скопления людей.
 
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Теги:МинздравСлухиМаски

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