Как во время пандемии: продажи антибиотиков выросли в 2 раза в Казахстане

Также цена на антибиотики выросла почти на 20%

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем реализации антибиотиков на внутреннем рынке вырос вдвое и вернулся к показателям периода пандемии, сообщает - В Казахстане объем реализации антибиотиков на внутреннем рынке вырос вдвое и вернулся к показателям периода пандемии, сообщает Energyprom





За первое полугодие 2024-го было продано 41,2 тонны таких препаратов - столько же, сколько за весь прошлый год. Возросший спрос был удовлетворен за счет поставок зарубежных компаний. Они увеличили экспорт антибактериальных средств в РК в 2,4 раза, поставив на 18,2 тонны больше, чем годом ранее. Отечественные производители внесли небольшой вклад в общий прирост реализации, однако благодаря этому увеличили объемы выпуска на 32,1%", - сообщают авторы материала.





energyprom.kz





В 2020 году объем реализации антибиотиков превысил 80 тонн. В 2023-м объемов потребления антибиотиков на внутреннем рынке уменьшился в 2 раза. На это повлияли значительный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией после второго года пандемии и сокращение численности заразившихся гриппом или острыми кишечными инфекциями.





В этом году ситуация вернулась к уровню периода пандемии коронавируса.





Можно предположить, что рост объемов реализации антибактериальных средств в первом полугодии текущего года тоже связан с заболеваемостью, однако проверить эту гипотезу не представляется возможным. Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Министерства здравоохранения РК перестал публиковать актуальную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Судя по сообщениям на странице Минздрава, никаких вспышек инфекционных заболеваний, которые бы обосновали резкий рост объемов реализации антибиотиков, не зафиксировано", - отмечают авторы.





Судя по статистике, коронавирус в стране под контролем: за семь месяцев выявлено 1,3 тыс. случаев заболевания, большинство пациентов перенесли болезнь в легкой форме.





Единственным заметным всплеском заболеваемости выделяется менингококковая инфекция. По данным Национального центра общественного здравоохранения, за первое полугодие 2024-го количество случаев выявления этой инфекции выросло в 2,3 раза", - говорится в информации.





energyprom.kz





В материале также приводится статистика, по которой можно судить, как изменились цены на антибиотики.





По графикам видно, что с конца 2023-го - начала 2024 года наблюдается резкий рост цен на азитромицин и "Флемоксин Солютаб". Из всего перечня антибиотиков съем цен БНС делает лишь по ним. Азитромицин в январе подорожал сразу на 17,9%. В феврале на 21,2% стал дороже и препарат пенициллинового ряда "Флемоксин Солютаб". Высокий темп роста ценника на это лекарство продолжал держаться на высоком уровне восемь месяцев подряд. Существенное удорожание азитромицина было не таким длительным, к концу лета динамика роста стоимости препарата была уже в пределах 13,6%", - пишет агентство.





По его данным, за последний год антибиотики дорожали заметнее, чем другие лекарства. Исключением среди других препаратов можно назвать только парацетамол: за год его стоимость выросла более чем на 30%.