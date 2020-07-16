Карагандинские поликлиники проводят прямые эфиры в социальных сетях

Караганда. 15 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области действует пилотный проект "Врач.онлайн", инициатором которого стало управление здравоохранения. В условиях карантина поликлиники перешли на дистанционный формат работы и используют удалённые варианты общения с пациентами, передает Kazakhstan Today.

Организации первичной помощи активизировались в социальных сетях. Специалисты в режиме реального времени консультируют людей на аккаунтах в Instagram, сообщили в пресс-службе акима региона.

Во вторник, 14 июля, одновременно все 46 поликлиник области провели прямые эфиры. На связь с пациентами и подписчиками вышли первые руководители. Они рассказали о профилактике и лечении коронавирусной инфекции, ответили на вопросы.

Проект "Врач.онлайн" стартовал в июне. Мы не первый раз общаемся с пациентами в прямом эфире. Судя по благодарным комментариям, такая связь людям необходима. Пандемия и карантин повлекли повышенную тревожность. Люди обеспокоены, и важно получить компетентные разъяснения, а не искать какую-то непроверенную информацию на просторах Интернета", - прокомментировала заместитель директора по лечебной работе ТОО "Городской центр первичной медико-санитарной помощи" Светлана Витт.

По её словам, в случаях, требующих индивидуального подхода, вопросы отрабатываются в персональном порядке.

Большая часть вопросов касается оказания плановой помощи, лекарственного обеспечения, диагностики, возможности получения консультаций узких специалистов.

В поликлиниках организованы фильтры, где принимают пациентов с повышенной температурой. Действуют мобильные бригады в составе врачей и медсестёр для выездов на дом.

Медики просят не заниматься самолечением и обращаться за помощью к специалистам. Консультации и общение в социальных сетях продолжатся. В Instagram будут выложены памятки по дыхательной гимнастике для переболевших пневмонией. На онлайн-связь с пациентами поликлиники обещают выходить каждую неделю.

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