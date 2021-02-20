Касымбек о здравоохранении в Карагандинской области: Строительство медпунктов в сёлах, новые больницы и поддержка медиков

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - Масштабный проект в сфере медицины намерены реализовать в этом году в Карагандинской области. Речь идёт о сёлах - уже выбраны 32 населённых пункта, где появятся модульные фельдшерско-акушерские пункты, передает Kazakhstan Today.

О развитии здравоохранения рассказал глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в онлайн-режиме.

В прошлом году построили новые сельские врачебные амбулатории в посёлке Карагайлы Каркаралинского района и селе Шахтёр Нуринского района. В Абайском и Шетском районах отремонтировали центральные районные больницы. В этом году аналогичное преображение ожидает Актогайскую и Нуринскую центральные районные больницы. Во время моей рабочей поездки в посёлок Агадырь старейшины обратили внимание на необходимость ремонта здания больницы. В этом году обязательно начнём работы", - сообщил аким области.

Женис Касымбек пообещал решить вопрос с организацией филиала онкодиспансера в Жезказгане.

В Караганде начнётся строительство областной многопрофильной больницы для взрослых, операционно-реанимационного корпуса Областного онкологического диспансера. Будет возведено здание для Центра лучевой диагностики и терапии. После долгого простоя предстоит завершить строительство Областной детской больницы.

Вопрос привлечения врачей и молодых специалистов решаем за счёт предоставления служебных квартир с мебелью и необходимой бытовой техникой. За два года обеспечили жильём 227 медиков. В следующие два года квартиры получат не менее 300 специалистов, которые приедут работать в нашу область", - добавил Женис Касымбек.

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