Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Казахстан отправит несколько бортов в Россию и Индию для доставки востребованных лекарств, сообщил на брифинге министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Большой акцент сейчас делается на обеспечении лекарствами. В настоящий момент мы провели системные переговоры с нашими ассоциациями, которые помогают развитию лекарственного рынка, также с оптовыми компаниями, которые занимаются на розничном сегменте. Очень важно понимать, что розничный сегмент весь коммерциализирован. Государственных аптек в Казахстане практически нет, только при некоторых медицинских организациях. В целом критическая масса - это аптеки частные", - сказал министр.

По его словам, недавно были подписаны основные приказы, которые позволили ускорять многие процедуры, чтобы препараты заходили на рынок в ускоренном режиме.





Уже сейчас с оптовых складов отправляются в розничные сети препараты, которые по ускоренной процедуре в Казахстан зашли", - сказал Цой, отметив, что их быстро разбирают в аптеках.

Кроме того, по его словам, в правительстве проработали дополнительную помощь. Крупные ассоциации, помимо разрешительных процедур, попросили помощь на логистическую доставку из ключевых стран-партнеров, из которых поставляются эти лекарства.

Уже сегодня два грузовых борта отправляются в Россию - там мы помогаем нашим казахстанским оптовым компаниям привезти ключевые препараты, которые сейчас имеют основной ажиотаж на рынке. Помимо этого, уже завтра мы планируем отдельный борт в Индию, там тоже основные ключевые препараты, которые востребованы на рынке, планируем взять", - сказал Цой.

Министр сообщил, что проводятся международные консультации с иностранными коллегами, на которых обсуждаются подходы, тактика лечения коронавирусной инфекции.

Кроме того, активизирована работа с иностранными партнерами по оказанию гуманитарной помощи.

Сейчас в Казахстан ввезены порядка 2 млн масок и 2 млн перчаток с помощью наших узбекских коллег. На днях прибыли специалисты из России. Это специалисты, которые могут оказать консультативную помощь. Прорабатываем вопрос о направлении их с консультативной помощью и обменом опытом в регионы. Помимо этого, из России планируется дополнительный борт по средствам индивидуальной защиты. Первый борт уже сел и второй по отдельным видам лекарств и другим изделиям, которые требуются для борьбы с коронавирусом", - сказал министр.

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