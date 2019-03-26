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Казахстан полностью перешел на электронный формат оказания медуслуг

01.01.2019, 10:57 32557
Астана. 1 января. Kazakhstan Today - Казахстан с 1 января полностью перешел на электронный формат оказания медицинских услуг, передает Kazakhstan Today.

Это значит, что с сегодняшнего дня все поликлиники и больницы полностью перейдут на безбумажное ведение медицинской документации. В 2018 году во всех регионах страны были внедрены информационные системы, медучреждения обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет.

Также запущена интеграционная Платформа здравоохранения, на базе которой сформирован электронный паспорт здоровья. Он включает в себя данные о результатах обследования и лечения пациента в медицинских организациях страны, в том числе в паспорт внесут ранее перенесенные хронические заболевания, возможные аллергические реакции на лекарственные средства, рекомендации по питанию, диете и другие данные.

Для обучения населения цифровым навыкам созданы посты цифровой грамотности.

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