Казахстан закупит 4 тыс. аппаратов ИВЛ

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане совместно с акиматами дополнительно закупается более 4183 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в ходе заседания правительства, передает Kazakhstan Today.

На сегодня в инфекционных и провизорных стационарах имеется 1958 аппаратов ИВЛ, совместно с акиматами дополнительно закупается более 4183 аппаратов (из них 3105 у отечественных товаропроизводителей), а также более 21 тыс. коек будет подключено к кислороду, 6237 точек за счет кислородных концентраторов", - сообщил Алексей Цой.

Кроме того, он сообщил, что в республике задействовано 59 государственных и частных лабораторий с пропускной мощностью 32 тыс. тестов в сутки.

На 28% снижена предельная розничная цена на одноразовую медицинскую трехслойную маску (со 118 до 85 тенге). Сформирован резерв средств индивидуальной защиты работников первой линии (медики, работники правоохранительных органов) по август месяц включительно. Из резерва правительства на эти цели выделено 7,2 млрд тенге. В их рамках закупается 41 млн масок, 27 млн перчаток и 379 тыс. защитных костюмов, а также 1,2 млн ПЦР-тестов", - проинформировал министр.

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