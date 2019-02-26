Система Orphus

Казахстанцы могут проверить свой статус ОСМС через портал egov.kz

25.10.2018, 11:19 19610
Астана. 25 октября. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут проверить свой статус в системе Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) через портал egov.kz, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в филиале Фонда социального медстрахования Астаны, проверить свой социальный статус в рамках ОСМС можно на сайте электронного правительства egov.kz. Для этого в разделе "Сервисы проверки" нужно войти в сервис "Проверить социальный статус", внести свой ИИН и отправить запрос на обработку. Ответ на запрос будет направлен незамедлительно. Услугу можно получить при наличии электронной цифровой подписи и регистрации на электронном портале.

При этом каждому гражданину необходимо определить свой социальный статус, для того чтобы стать участником системы ОСМС и получать медицинскую помощь в рамках системы. Без определения статуса медицинская помощь в рамках ОСМС станет недоступной, подчеркнули в фонде.

Для того чтобы определить свой социальный статус, каждый казахстанец должен выбрать подходящий для себя способ. В частности, тем, кто работает неофициально, необходимо заключить трудовой договор с работодателем.

Если человек занимается предпринимательской деятельностью, которая приносит определенный доход, то в этом случае необходимо зарегистрироваться в налоговых органах.

А безработным нужно зарегистрироваться в Центре занятости населения по месту проживания в качестве безработного. Здесь им будет оказано содействие в трудоустройстве или же профессиональной переподготовке. При этом в фонде подчеркнули, что граждане РК, зарегистрированные в качестве безработных, относятся к льготной категории. Это позволит им получать медицинскую страховку от государства.

В ФСМС напомнили, что внедрение системы обязательного социального медицинского страхования в Казахстане идет поэтапно. Весь пакет услуг ОСМС будет доступен для населения с 2020 года. А до этого времени НАО "Фонд социального медицинского страхования" является финансовым оператором по оплате медицинских услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Как уточнил директора столичного филиала Фонда медстрахования, на сегодняшний день уплату отчислений за ОСМС производят только работодатели за своих работников ежемесячно в размере 1,5% от фонда заработной платы. С 2020 года для получения медицинской помощи в системе ОСМС уплату взносов необходимо будет производить индивидуальным предпринимателям, нотариусам, работникам за себя и другим категориям занятого трудом населения. Размер взносов будет зависеть от статуса плательщиков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров