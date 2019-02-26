Казахстанцы могут проверить свой статус ОСМС через портал egov.kz

Астана. 25 октября. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут проверить свой статус в системе Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) через портал egov.kz, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в филиале Фонда социального медстрахования Астаны, проверить свой социальный статус в рамках ОСМС можно на сайте электронного правительства egov.kz. Для этого в разделе "Сервисы проверки" нужно войти в сервис "Проверить социальный статус", внести свой ИИН и отправить запрос на обработку. Ответ на запрос будет направлен незамедлительно. Услугу можно получить при наличии электронной цифровой подписи и регистрации на электронном портале.





При этом каждому гражданину необходимо определить свой социальный статус, для того чтобы стать участником системы ОСМС и получать медицинскую помощь в рамках системы. Без определения статуса медицинская помощь в рамках ОСМС станет недоступной, подчеркнули в фонде.





Для того чтобы определить свой социальный статус, каждый казахстанец должен выбрать подходящий для себя способ. В частности, тем, кто работает неофициально, необходимо заключить трудовой договор с работодателем.





Если человек занимается предпринимательской деятельностью, которая приносит определенный доход, то в этом случае необходимо зарегистрироваться в налоговых органах.





А безработным нужно зарегистрироваться в Центре занятости населения по месту проживания в качестве безработного. Здесь им будет оказано содействие в трудоустройстве или же профессиональной переподготовке. При этом в фонде подчеркнули, что граждане РК, зарегистрированные в качестве безработных, относятся к льготной категории. Это позволит им получать медицинскую страховку от государства.





В ФСМС напомнили, что внедрение системы обязательного социального медицинского страхования в Казахстане идет поэтапно. Весь пакет услуг ОСМС будет доступен для населения с 2020 года. А до этого времени НАО "Фонд социального медицинского страхования" является финансовым оператором по оплате медицинских услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





Как уточнил директора столичного филиала Фонда медстрахования, на сегодняшний день уплату отчислений за ОСМС производят только работодатели за своих работников ежемесячно в размере 1,5% от фонда заработной платы. С 2020 года для получения медицинской помощи в системе ОСМС уплату взносов необходимо будет производить индивидуальным предпринимателям, нотариусам, работникам за себя и другим категориям занятого трудом населения. Размер взносов будет зависеть от статуса плательщиков.





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