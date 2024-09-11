Казахстанку с клинической смертью лечили от высокой температуры из-за халатности диспетчера

Фото: Акмолинский областной суд

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Кокшетау. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Косшы рассмотрел уголовное дело в отношении фельдшера по приему вызовов на пульте "103" за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба Акмолинского областного суда.





Диспетчер пульта, приняв вызов от пациента У. с уведомлением "жалоба на боль в груди, на учете с артериальной гипертензией, вызов 1-й категории срочности", перенаправила его в Косшы.





В Косшы подсудимая фельдшер С., обрабатывая вызов, изменила его с 1-й категории на 4-ю, исказила жалобу пациента, указав "высокая температура, болеет более 1 недели, сильный кашель", перенаправила в поликлинику. Из поликлиники направили к пациенту фельдшера А.





Фельдшер А. провел обследование У., поставил укол и уехал, оказав медицинскую помощь по 4-й категории. У. была вынуждена самостоятельно поехать в больницу Астаны для получения медицинской помощи. В больнице ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти".





Приговором суда С. назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля, c лишением права оказания медицинских услуг.





Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес управления здравоохранения области, которым обратил внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью пациента, в целях принятия соответствующих мер.





Судебные акты не вступили в законную силу.