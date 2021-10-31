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Казахстанские медики будут получать доплаты вместо ковидных надбавок

30.10.2021, 17:59 19954
Казахстанские медики будут получать доплаты вместо ковидных надбавок
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Казахстанские медики будут получать доплаты вместо ковидных надбавок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Открытые НПА". 
 
В зависимости от группы риска медики будут получать от 3 до 7 базовых окладов. Доплаты будут начисляться за фактически отработанные часы. 
 
Так медики из группы высокого риска: врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, отделений реанимации, и стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом, будут получать доплаты в семикратном размере. 
 
К медикам из группы среднего риска отнесли работников (врачей) лабораторий (отделов по приему отбора проб). Они будут получать пятикратный БДО за работу непосредственно с биологическим материалом, потенциально контаминированным коронавирусной инфекцией COVID-19, или с забором биологического материала от потенциально инфицированных лиц коронавирусной инфекцией COVID-19. 
 
В группу с низким уровнем риска, чья доплата составляет 3 базовых ставки, попали:
 
- врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам, с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) биологическим материалом;
 
- врачи, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим коронавирусную инфекцию СOVID-19 (вероятный случай коронавирусной инфекции СOVID-19) в стационарных условиях из числа прикрепленного контингента, а также определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями;
 
- врачи, средний и младший медицинский персонал карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом;
 
- врачи, фельдшеры и водители скорой медицинской помощи, в том числе в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
 
- врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации в случаях их привлечения;
 
- врачи и средний медицинский персонал, водители и работники бригад экстренного реагирования и отряда медицины катастроф в случаях их привлечения;
 
- врачи, средний медицинский персонал и водители мобильных бригад;
 
- работники санитарно-эпидемиологической службы, в том числе дезинфекционной службы при эпидемиологическом расследовании очага коронавирусной инфекции COVID-19, а также работающие непосредственно с биологическим материалом, потенциально контаминированным коронавирусной инфекцией COVID-19 и проводящие дезинфекционные мероприятия в очагах коронавирусной инфекции. 
 

Доплата за работу начисляется за фактически отработанные часы", - говорится в документе. 

 

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Более 20 тысяч вылетов совершили самолеты и вертолеты службы медавиации

29.10.2021, 18:39 38584
АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - На протяжении десяти лет в Казахстане работает служба медицинской авиации, за это время воздушные судна совершили 20 161 полет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подробно о работе специальных воздушных судов рассказала в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций Алматы заведующая медицинским блоком Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК Назигуль Ырымбаева.
 
В настоящее время службой медавиации используются 24 самолета и 13 вертолетов, которые базируются во всех областных центрах. Все они сертифицированы в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан.
 
Как отметила Ырымбаева, практически каждое дежурство - это спасенные жизни. Именно медицинская авиация прилетает на помощь туда, где в ней нуждаются, независимо от затрудненности маршрута. Все самолеты и вертолеты буквально напичканы высокотехнологичным современным медицинским оборудованием, что делает оказание медицинской помощи пациентам более комфортным, безопасным и максимально быстрым.
 

За весь период деятельности с 2011 по сентябрь 2021 года количество выполненных полетов по линии медицинской авиации составило 20 161 полет. Количество вылетов с каждым годом возрастает. Благодаря авиации у нас появляется возможность оказаться на месте в два или три раза быстрее автомобиля. Когда речь идет о транспортировке пациента, это может стать решающим фактором", - отметила Ырымбаева.

 
В списке достижений медавиации 35 операций, осуществлено 75 вылетов для изъятия и транспортировки донорских органов. Необходимо отметить, что помимо вызовов в пределах страны медики осуществляют международную транспортировку граждан РК и кандасов, находящихся в критическом состоянии за рубежом. Всего за весь период выполнено 90 зарубежных вылетов в 24 страны мира.
 
Ырымбаева сообщила, что с каждым годом количество вызовов медавиации в республике прогрессивно увеличивается. Это связано с нарастающей информированностью населения.
 

Всего с 2011 года по настоящее время медицинская помощь оказана 26 576 пациентам. Из общего числа пациентов 22% - дети с патологиями, 20% - пациенты с травмами, в результате ДП, несчастных случаев и отравлений, 17% - пациентки по неотложным состояниям в акушерской практике, 16% - с болезнями системы кровообращения, 14% - новорожденные и 11% - с прочими заболеваниями. Это не только цифры, за каждым вылетом стоят судьбы людей, которым была оказана своевременная экстренная медицинская помощь", - подчеркнула заведующая медицинским блоком.

 
Всего оказано 28 860 медицинских услуг, из них: транспортированы в медицинские организации 19 286 пациентов, проведено 1526 операций, 4242 очные консультации.
 
Экстренная медицинская помощь была и остается важным звеном системы здравоохранения, от эффективности работы которой в значительной мере зависит сохранение здоровья и жизни населения. Уровень ее организации непосредственно влияет на снижение таких важнейших показателей, как материнская и младенческая смертность, летальные случаи при инфаркте, инсульте и многие другие.
 
По словам Ырымбаевой, в связи с пандемией бригады медавиации подготовлены к транспортировке больных коронавирусом.
 

На борту воздушных судов мы обеспечиваем инфекционную безопасность как пациентов, так и медицинских работников. Отдельное внимание уделяется санитарной обработке воздушного и наземного транспорта после транспортировки пациентов с COVID-19", - добавила спикер.

 
Службой медицинской авиации в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 с марта 2020 года и за 9 месяцев 2021 года осуществлено 249 вылетов, оказана помощь 1160 пациентам.
 
Круглосуточно ведет работу Ситуационный центр, специалистами которого совместно с экспертной группой на постоянной основе проводится ежедневный мониторинг и анализ критических пациентов с тяжелой формой пневмонии, находящихся в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. С начала года специалистами-медиками проведено 182 872 консультации для критических пациентов.
 

В России возможно появление двух назальных вакцин от COVID-19

28.10.2021, 19:23 71821
МОСКВА. 28 ОКТЯБРЯ - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе препарата "Спутник V", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как прокомментировал агентству "Интерфакс" Гинцбург, лицензия на разработку второго препарата была подана компанией "Генериум". Их вакцина от коронавирусной инфекции будет отдельно проходить процедуру регистрации и иметь собственную форму в виде жидких капель со стабилизатором, пишет Lenta.ru.
 
Как напомнил Гинцбург, сам центр имени Гамалеи будет выпускать назальную форму "Спутника V" в виде замороженного раствора. Об окончании доклинических испытаний препарата сообщалось еще в августе.
 
 

Строительство крематория в Алматы завершат до конца года

28.10.2021, 17:38 78490
Строительство крематория в Алматы завершат до конца года
Фото: 5region.kz
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Руководитель управления комфортной городской среды города Алматы Сапар Нурашев рассказал, когда завершится строительство крематория, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2020 году мы ввели в эксплуатацию патологоанатомическое бюро, это южнее ТЭЦ-2. Этот объект (крематорий) является филиалом патологоанатомического бюро, функциональное назначение которого - утилизация биологических и медицинских отходов. Данный объект будет завершен до конца текущего года. Сейчас строительные работы практически завершены. Идут пусконаладочные работы и монтаж оборудования. Оборудование из Чешской Республики. Сейчас приехали представители компании-производителя и проводят монтажные работы. До конца года объект будет завершен", - сказал руководитель управления комфортной городской среды города Алматы.

 
Ранее планировалось завершить строительство крематория в сентябре. Сообщалось, что с начала пандемии образовалось большое количество особо опасных биологических отходов: медицинских масок, костюмов, пакетов, бинтов, шприцев, инструментов для изъятия ПЦР-тестов и многого другого. В создавшейся ситуации утилизация этих отходов возможна путем их сжигания в специальных печах. 
 

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