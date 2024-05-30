Казахстанских туристов предупредили о вспышке инфекции на Мальдивах

Рассказать друзьям

Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 28 мая Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил о вспышке чикунгуньи в регионах Мале и Хулхумале на Мальдивах, - 28 мая Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил о вспышке чикунгуньи в регионах Мале и Хулхумале на Мальдивах, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК.





Чикунгунья - это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров. Симптомы чикунгуньи появляются через 3-7 дней после укуса зараженного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отек суставов или сыпь.





К группе риска развития более тяжелого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца. Случаев смерти не было зарегистрировано.





В связи с этим Национальный центр общественного здравоохранения предлагает следующие рекомендаций для защиты от инфекций во время путешествия:



