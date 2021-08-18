Казахстанскому подростку имплантировали самый маленький электрокардиостимулятор в мире

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Врачи-кардиологи казахстанского Центра сердца провели первую в СНГ имплантацию самого маленького электрокардиостимулятора в мире, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Электрокардиостимулятор имплантировали 14-летнему подростку с врожденным пороком сердца. Ему в 7 лет исправили дефекты межжелудочковой перегородки и трикуспидального клапана, однако данная операция привела к часто возникающему осложнению - АВ-блокаде 3-й степени. При такой блокаде в сердце отсутствует связь между предсердиями и желудочками. Это приводит к тому, что предсердия и желудочки бьются вразнобой, хотя сердце должно работать синхронизированно. Подобное состояние крайне опасно для человека и требует незамедлительного лечения. Что и было сделано: пациенту сразу после операции имплантировали привычный всем ЭКС с электродами", - сообщили в пресс-службе Центра.

Мы решили удалить прежнюю систему ЭКС, так как она уже не подходит пациенту, - рассказывает заведующий отделением интервенционной аритмологии Центра Сердца Аян Абдрахманов. - После чего мы провели имплантацию нового безэлектродного ЭКС Micra AV. Состояние пациента заметно улучшилось, а синхронизация между предсердиями и желудочками достигла 80%".

По словам врачей, Micra AV - это самый маленький безэлектродный электростимулятор в мире размером всего с таблетку, имеющий функцию 2-камерной стимуляции. Он устанавливается только в правом желудочке - одной камере сердца. Но работает, как двухкамерный за счет распознавания предсердных сокращений. Micra AV помогает синхронизировать работу предсердий и желудочков, при этом исключить осложнения, связанные с электродами. В этом и состоит уникальность данной системы.

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