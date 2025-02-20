Казахстанцам станут доступны онкоскрининги в рамках ГОБМП

Инфекционные койки загружены на 37%, а реанимационные - на 3%

Фото: pixabay.com

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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Об эпидемиологической ситуации в Казахстане за неделю рассказали в Минздраве. Несмотря на сохраняющуюся нагрузку, ситуация остается на стабильном уровне, сообщает пресс-служба МЗ РК.





С 27 января по 1 февраля выявлено порядка 130 тысяч случаев - это примерно на том же уровне, что и неделей ранее.





С октября в Казахстане зафиксировано 2,65 млн случаев ОРВИ, 66% заболевших - дети до 14 лет. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 20%.





По пневмонии наметилась положительная тенденция - за минувшую неделю выявлено 4 189 случаев, что на 18% меньше в сравнении с предыдущей неделей.





За прошедшую неделю зарегистрировано 49 случаев кори - на 23 больше, чем ранее. С начала года подтверждено 113 случаев, большинство заболевших - дети до 14 лет (86%). Основная причина распространения - отсутствие прививок: 86% заболевших не были вакцинированы", - сообщили в Минздраве.





С 27 января по 1 февраля выявлено 14 случаев коклюша, что на 3 больше, чем в предыдущие 7 дней. С начала года зафиксировано 69 случаев, из них 67 у детей до 14 лет.





За последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Всего с начала года выявлено 66 случаев, летальных исходов нет.





Ситуация остается стабильной: инфекционные койки загружены на 37%, а реанимационные - на 3%.