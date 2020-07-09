Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут получить информацию о лекарствах по единому бесплатному номеру, передает Kazakhstan Today.

В Центре рационального использования лекарственных средств РЦРЗ начал работу бесплатный единый телефонный номер 8 800 080 88 87", - сообщили в Республиканском Центре развития здравоохранения.

По этому номеру можно получить информацию по вопросам бесплатного обеспечения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, эффективности препаратов и их возможных побочных действиях.

Кроме того, по данному номеру можно получить консультацию медицинских работников по вопросам взаимодействия препаратов, рационального назначения лекарственных средств в соответствии с международными стандартами на основании доказательной медицины и международных баз данных по лекарственным средствам.

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