31.07.2024, 12:55 11311
Казахстанцы смогут пройти бесплатный скрининг легких в онкоцентрах
Прием будет проходить в двадцати государственных онкоцентрах с 1 по 3 августа
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 по 3 августа 2024 года государственные онкоцентры Казахстана приглашают всех желающих на дни открытых дверей, посвященные профилактике и раннему выявлению рака легкого. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с раком легкого, который ежегодно отмечается 1 августа, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
В рамках дней открытых дверей все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) легких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака легкого и повышение осведомленности населения о важности регулярных проверок.
Рак легкого является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно выявляется около 3500 новых случаев. Основной причиной этого заболевания является курение, что составляет примерно 90% всех случаев. Важно отметить, что раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение", - рассказали медики.
Казахстанские онкологи настоятельно рекомендуют курильщикам в возрасте от 45 до 69 лет ежегодно проходить НДКТ легких. Этот метод позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление.
Обращаться за консультацией рекомендуется при наличии следующих симптомов:
- быстрая утомляемость, которой раньше не было;
- дискомфорт в грудной клетке;
- плохая переносимость физических нагрузок;
- постоянный сухой кашель;
- боли в грудной клетке;
- одышка;
- в некоторых случаях кровохарканье.
Прием будет проходить в 20 государственных онкоцентрах бесплатно. Предварительная запись не требуется, при себе иметь удостоверение личности", - добавили в Минздраве.
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31.07.2024, 10:26 13156
Казахстанцы смогут отслеживать предельные розничные цены на лекарства
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан порекомендовало гражданам мобильное приложение для отслеживания предельных розничных цен на медицинские препараты.
Это позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты", - говорится на сайте Минздрава.
В министерстве объяснили, что с помощью приложения Dari.kz пользователи могут легко и быстро сообщать о нарушениях ценовой политики. Для этого достаточно загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства и отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.
Кроме того, приложение позволяет сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств. Это способствует улучшению контроля за качеством медицинских препаратов.
В Минздраве напомнили, что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы. В соответствии с частью 1 статьи 426 КоАП РК предусмотрены следующие штрафы:
- физические лица: 70 МРП;
- должностные лица: 100 МРП;
- субъекты малого предпринимательства: 130 МРП;
- субъекты среднего предпринимательства: 200 МРП;
- субъекты крупного предпринимательства: 1000 МРП.
Приложение Dari.kz доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.
Ранее глава Минздрава ответила, упразднят ли "СК-Фармацию" после проверки Антикора.
Напомним, в Антикоре сообщили, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.
По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
Также напомним, что в июне глава СКФ Ерхат Искалиев досрочно покинул свой пост.
29.07.2024, 17:00 21611
Сменился глава "СК-Фармация"
Им стал Еркен Жакатай
Фото: sk-pharmacy.kz
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На должность председателя правления товарищества с ограниченной ответственностью "СК-Фармация" назначен Еркен Жакатай, сообщает пресс-служба компании.
Еркен Жакатай окончил Казахский национальный технический университет и Казахский экономический университет имени Рыскулова.
Имеет стаж руководящей работы более 30 лет в государственном, квазигосударственном и частном секторе.
Ранее Антикор заявил, что в "СК-Фармация" имеются серьезные коррупционные риски. Позже компания прокомментировала итоги проверок.
24.07.2024, 12:50 45121
Правила использования пенсионных накоплений на лечение изменят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила правила использования пенсионных накоплений на лечение разработало Министерство здравоохранения РК.
Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 августа 2024 года.
Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка", - говорится в документе.
В то же время с 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов.
Также в договоре об оказании медицинских услуг нужно будет указывать вид медицинских услуг (согласно приложению 1 к правилам), фамилию, имя, отчество, дату рождения пациента (получателя) и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии.
Ранее в правила внесли изменения, согласно которым срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья в АО "Отбасы Банк", увеличен с 3 до 6 лет.
23.07.2024, 11:34 51661
Более 60 млрд тенге выделили на модернизацию сельского здравоохранения в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 60 млрд тенге выделили на национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" в Казахстане, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов.
Правительством на реализацию нацпроекта выделено 60,3 млрд тенге. Более 21 млрд тенге регионы уже получили. Сейчас прорабатывается финансирование оставшихся объектов", - проинформировал глава правительства.
По его словам, акиматам требуется усилить ежедневный контроль за своевременным и качественным ходом строительства всех объектов.
Обращаю внимание акимов Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и области Жетысу. Необходимо учитывать, что строительный сезон, особенно для северных регионов, скоро завершится. Все объекты должны быть сданы в установленные сроки. При этом следует обеспечить соблюдение всех нормативных требований строительства. Кроме того, нужно активизировать работу по капитальному ремонту и реконструкции многопрофильных центральных районных больниц. А также определиться с объемами потребности в медицинском оборудовании", - заявил Олжас Бектенов
В этой связи премьер-министр Казахстана поручил:
- акиматам обеспечить своевременный и качественный ввод всех запланированных объектов;
- министерствам здравоохранения, финансов и акиматам оперативно решить вопросы финансирования оставшихся проектов;
- Министерству здравоохранения обеспечить мониторинг за ходом строительства с выездом на объекты на постоянной основе до их завершения.
Напомним, в Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения.
19.07.2024, 20:03 73521
В СКО два ребенка заболели бруцеллезом
Фото: unsplash
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Петропавловск. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За 6 месяцев 2024 года на севере Казахстана выявили три случая заболевания бруцеллезом. В том числе у двоих несовершеннолетних детей. В 2023 году был зарегистрирован всего один случай, сообщает "Петропавловск.news".
Источником заражения явился больной крупный рогатый скот", - рассказала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Толкын Каженова.
Она отметила, что фактором заражения у детей послужило употребление сырого некипяченого молока. У взрослого к заболеванию привел контактный путь - уход за животным.
Северо-Казахстанская область относится к относительно благополучным регионам Казахстана по заболеваемости людей бруцеллезом. Ежегодно регистрируются единичные случаи заболевание бруцеллезом среди людей, проживающих в сельской местности.
Ранее в Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез.
В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота в селе Гусаковка.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
19.07.2024, 15:40 76066
Минздрав заявил о снижении заболеваемости корью в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заявила о снижении заболеваемости корью в стране.
За последнюю неделю зарегистрировано 94 случая кори, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 72 случая", - сообщала она.
Также с начала июля отмечается тенденция снижения заболеваемости коклюшем: за последнюю неделю зарегистрировано 60 случаев коклюша, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 50 случаев.
Заболеваемость корью и коклюшем регистрируется за счет непривитых детей, на которых приходится от 80 до 90% от числа заболевших детей. В 61% дети не привиты в связи с отказом, в 22% - по медицинскому отводу, в 17% - по недостижении прививочного статуса", - добавила представитель Минздрава.
По ее словам, единственным способом защиты детей от тяжелых инфекционных заболеваний является иммунопрофилактика.
В этой связи родителям следует выполнять рекомендации врача и своевременно прививать детей от вакциноуправляемых инфекций", - заявила Зауре Ахметова.
Дополнено 19.07.2024, 18.00
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщила, что с апреля 2024 года в стране зарегистрировано 16 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки.
В 10 случаях больные занимались выпасом скота, в 5 случаях - укус клеща, в 1 случае больной находился на природе в эндемичной зоне. От заболевания умерли 2 человек, 8 пациентов находятся на лечении, остальные выздоровели, 115 контактных находятся под медицинским наблюдением", - сообщила представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
19.07.2024, 15:10 76691
ФСМС выплатил порядка 1,27 трлн тенге медорганизациям
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд социального медицинского страхования выплатил порядка 1,27 трлн тенге казахстанским медицинским организациям в 2024 году, сообщает пресс-служба фонда.
Выплаты за апрель планируется завершить до конца июля и переходить на оплату актов за май. За аналогичный период прошлого года было выплачено 1 трлн 201 млрд тенге. Хочу отметить, что этапы финансирования не отразились и не должны отражаться на оказании медицинской помощи для казахстанцев", - отметила заместитель председателя правления фонда Индира Саркенова.
Подчеркивается, что в настоящий момент ведутся выплаты за фактически оказанные медицинские услуги в 2024 году.
По состоянию на 18 июля 1851 медицинской организации выплачено 1 трлн 167 млрд тенге, в том числе оплачены акты за январь-март и частично апрель текущего года", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения.
67% казахстанских респондентов недовольны работой системы здравоохранения (это +10% к прошлогоднему результату) и только 27% оценивают ее как удовлетворительную.
19.07.2024, 09:45 71721
Паспорт здоровья ребенка оцифруют в Казахстане
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК в рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработало проект по переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат. Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс, а это более 380 тысяч детей ежегодно. Об этом сообщили в Минздраве РК.
Паспорт здоровья ребенка является ключевым документом, содержащим информацию о профилактических мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, предупреждение заболеваний и лечение маленьких пациентов. Ведение этого документа на бумаге нередко приводило к его потере или утере актуальных данных, длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. В ответ на эти проблемы Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения приступило к переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат", - проинформировали в ведомстве.
При тестировании информационных систем Министерства здравоохранения было сформировано 72 электронных паспорта здоровья ребенка (форма 052-2/у). Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile - август 2024 года.
Для родителей введение электронного паспорта означает сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье их детей через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq. Образовательные учреждения смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья учеников, которые будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках", - отметили в Минздраве.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?