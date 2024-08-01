Казахстанцы смогут пройти бесплатный скрининг легких в онкоцентрах

Прием будет проходить в двадцати государственных онкоцентрах с 1 по 3 августа

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 по 3 августа 2024 года государственные онкоцентры Казахстана приглашают всех желающих на дни открытых дверей, посвященные профилактике и раннему выявлению рака легкого. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с раком легкого, который ежегодно отмечается 1 августа, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.





В рамках дней открытых дверей все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) легких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака легкого и повышение осведомленности населения о важности регулярных проверок.





Рак легкого является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно выявляется около 3500 новых случаев. Основной причиной этого заболевания является курение, что составляет примерно 90% всех случаев. Важно отметить, что раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение", - рассказали медики.





Казахстанские онкологи настоятельно рекомендуют курильщикам в возрасте от 45 до 69 лет ежегодно проходить НДКТ легких. Этот метод позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление.





Обращаться за консультацией рекомендуется при наличии следующих симптомов:





- быстрая утомляемость, которой раньше не было;





- дискомфорт в грудной клетке;





- плохая переносимость физических нагрузок;





- постоянный сухой кашель;





- боли в грудной клетке;





- одышка;





- в некоторых случаях кровохарканье.





Прием будет проходить в 20 государственных онкоцентрах бесплатно. Предварительная запись не требуется, при себе иметь удостоверение личности", - добавили в Минздраве.