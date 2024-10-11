10.10.2024, 20:29 4851
Казахстанцы стали реже болеть ОРВИ
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 10 октября, во время брифинга в СЦК главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова проинформировала о текущей эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба Минздрава.
В сентябре в республике зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, в сравнении с сентябрем 2023 года отмечается снижение на 27%. За последнюю неделю в республике зарегистрировано 171 532 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение случаев ОРВИ на 9%. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Как отметила Сархат Бейсенова, помимо гриппа в Казахстане циркулируют и не гриппозные вирусы, на которые в сентябре исследовано 388 проб. В 137 пробах установлен положительный результат: риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС вирус и другие.
В предстоящий эпидемический сезон по данным ВОЗ будут актуальны три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2024/2025 эпидсезон.
В 2024 году на бюджетные средства закуплено 2 млн 207 тысяч доз вакцины "ГРИППОЛ +", производства Россия. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. На сегодня привито против гриппа 769 тысяч человек. За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения.
В свою очередь председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова заявила, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу на сегодняшний день стабильная. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1700 случаев коронавируса, летальных случаев нет.
Напомним, с 15 сентября началась вакцинация населения против гриппа. Получить вакцину на бесплатной основе могут медицинские работники, лица, относящиеся к группам риска, состоящие на диспансерном учете, контингент домов престарелых и детских домов.
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10.10.2024, 08:44 7086
В Казахстане против ВПЧ вакцинировали более 22 тысяч девочек
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С середины сентября в Казахстане стартовала общенациональная вакцинация девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), основного вызывающего фактора рака шейки матки. Об этом сообщили в Минздраве РК.
По результатам ежедневного мониторинга вакцинации против ВПЧ, на сегодняшний день, по республике привито 22,2 тыс. детей, из них в возрасте 11 лет - 14 тыс. детей, 12-13 лет - 8,2 тыс. детей", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 17 сентября, в плановом порядке вакцинации подлежат девочки в возрасте 11 лет. Также будет проведена наверстывающая иммунизация для девочек от 12 до 13 лет включительно. Это важное мероприятие призвано снизить распространенность опасной инфекции в стране и уменьшить риск возникновения онкологических заболеваний.
В настоящее время в рамках иммунизации вакцинируются школьницы соответствующего возраста. Прививки проводятся в медицинских кабинетах школ и поликлиниках, после получения информированного согласия родителей или законных представителей.
По данным Минздрава РК, рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов в Казахстане и второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно в стране регистрируется около 1900 новых случаев этого заболевания.
Научные исследования доказали, что основной причиной рака шейки матки является инфицирование ВПЧ. Вакцина против ВПЧ доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне.
Сегодня вакцина против ВПЧ используется в 135 странах мира. Распространенность ВПЧ среди женщин снизилась на 90% благодаря вакцинации в ряде стран.
04.10.2024, 20:04 24501
В ЗКО четырехлетняя девочка умерла в больнице спустя четыре дня после операции
Причина смерти будет известна через две недели
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Уральск. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 25 сентября четырехлетняя девочка поступила в ЛОР-отделение областной многопрофильной больницы. Ее мама жаловалась, что у дочки было затрудненное дыхание через нос, частые простудные заболевания, храп по ночам, частые ангины, ночное апноэ, сообщает портал "Мой город".
На следующий день маленькую пациентку прооперировали. Спустя четыре дня у ребенка началось обильное кровотечение и рвота с кровяными сгустками.
30 сентября в 00.35 девочка поступила в операционный блок с признаками продолжающегося кровотечения из ротовой полости. Ей произвели санацию ротовой полости и верхних дыхательных путей. В 00.40 у нее остановилось сердце. Ей провели реанимационные мероприятия, но безуспешно", - пояснили в управлении здравоохранения региона.
В облздраве отметили, что причина смерти будет известна через две недели, когда появятся результаты вскрытия.
30.09.2024, 13:31 40916
Правила оказания медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями изменились в Казахстане
Фото: Pexels.com
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения изменило правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями.
Изменения касаются периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.
В новой редакции говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП или в системе ОСМС для предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.
В число специалистов, осуществляющих динамическое наблюдение, входят врач ПМСП/профильный специалист, медсестра, социальный работник, психолог.
По представлению врача ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже одного раза в квартал рассматривает пациентов с осложненным или атипичным течением хронического заболевания для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения", - говорится в документе.
При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований.
При этом лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО).
В документе также подробно расписано, как проходит осмотр у врача или планового специалиста, критерии отбора пациентов для динамического наблюдения в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ) и т.д.
Приказ вступит в силу с 8 октября 2024 года.
Ранее Минздрав изменил правила оказания скорой медицинской помощи в Казахстане, а также сократил количество бюджетных средств на лечение тяжелых больных, за что подвергся критике депутатов.
27.09.2024, 21:01 51926
В Казахстане привито против гриппа более 26 тысяч человек
Закуплено - 2 207 752 дозы вакцины "ГРИППОЛ +"
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 сентября началась вакцинация населения против гриппа. Для вакцинации против гриппа подлежащего населения закуплено - 2 207 752 дозы вакцины "ГРИППОЛ +" производства России, сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Получить вакцину на бесплатной основе могут медицинские работники, лица, относящиеся к группам риска, состоящие на диспансерном учете, контингент домов престарелых и детских домов.
В республике привито против гриппа более 26 тысяч человек, вакцинация продолжается.
Ранее сообщалось, что в Алматы с начала года зарегистрировано 20 544 случая ОРВИ, это на 22% ниже, чем в прошлом году, когда были зафиксированы 25 326 случаев заболевания.
26.09.2024, 14:57 61481
Министр здравоохранения: скорая помощь для населения остается доступной в режиме 24/7
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова дала пояснения по проекту поправок в правила работы службы скорой помощи.
Нет нормы об ограничении услуг скорой помощи, оказываемых населению на круглосуточной основе. Подчеркиваю, скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной в режиме 24/7 по номеру 103", - написала Альназарова на своей странице в соцсетях.
Она подчеркнула, что изменения касаются бригад, создаваемых при поликлиниках в целях повышения оперативности и качества обслуживания вызовов.
Принято решение увеличить количество мобильных бригад. Кроме того, в случае необходимости медицинской помощи детскому населению выезд будет осуществляться с участием педиатра, а взрослому населению - профильных специалистов", - уточнила министр.
По ее словам, ранее одна бригада ПМСП обслуживала 35 тыс. человек, по новым правилам - 25 тыс. Работа мобильных бригад будет синхронизирована с часами работы поликлинических организаций.
После 20.00 и в выходные дни - обслуживание вызовов будет проводиться бригадами скорой помощи. Данная норма будет способствовать снижению длительного ожидания службы скорой помощи, и у населения нет никаких препятствий для вызовов скорой помощи по номеру 103", - добавила глава Минздрава.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
Позже в Минздраве пояснили, что в вечернее, ночное время и в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.
26.09.2024, 08:23 63931
В Минздраве разъяснили проект изменений в правила оказания скорой помощи
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана разъяснили проект приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи.
Как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время для улучшения оперативности к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи", - сообщила официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева.
По ее словам, в вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.
Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится", - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
25.09.2024, 17:40 67906
Не предполагают отмены обслуживания на дому - Минздрав об изменениях в работе скорой помощи
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан разъяснили проект изменений в правила оказания скорой помощи.
Министерство разработало проект изменений в стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи и правила оказания скорой медицинской помощи. Отмечаем, что изменения не предполагают отмены обслуживания на дому", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что медицинские работники ПМСП продолжат оказывать помощь на дому в рамках предыдущего стандарта.
Пункты, касающиеся регистрации вызовов врача на дом и организации стационаров на дому, перенесены в другой раздел проекта для улучшения структуры документа, однако они остаются в силе", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
25.09.2024, 12:12 68501
Несрочные вызовы скорой помощи передадут мобильным бригадам из поликлиник
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. Поправки подготовило Министерство здравоохранения РК.
В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
При поступлении вызовов 4-й категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи (СМП) посредством автоматизированной системы управления передает вызова мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в часы их работы (с 08.00 до 18.00 в будние дни)", - говорится в проекте документа.
Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 8.00 до 18.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00.
Напомним, 4-я категория срочности предусматривает состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.
Решение принято в связи с высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта и низкой укомплектованностью бригадами СМП, в связи с чем отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3-ю категории срочности.
К примеру, в Астане в рабочем состоянии всего 26,8% машин скорой помощи, в Актюбинской - 65,5%, в Улытауской - 78,1%.
Авторы документа уточняют, что мобильные бригады для обслуживания вызовов в часы их работы должны быть созданы в поликлиниках независимо от формы собственности и количества прикрепленного населения из расчета 1 бригада на 25-35 тысяч населения.
В документе также уточняется время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП:
- 1-я категория срочности - до 10 минут;
- 2-я категория срочности - до 15 минут;
- 3-я категория срочности - до 30 минут;
- 4-я категория срочности - до 60 минут;
- мобильная бригада при организации ПМСП - до 120 минут.
Мобильные бригады организации ПМСП оказывают медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации в часы их работы, с 08.00 до 20.00.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.
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