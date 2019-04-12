Казахстану отказали в закупе препарата для пациентов с ВИЧ по низкой цене

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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана сообщило об отказе компании GlaxoSmithKline включить Казахстан в добровольную лицензию для возможности через международные организации закупить аналог препарата Долутегравир с 25-кратным снижением цены, передает Kazakhstan Today.

Договоренность о более чем 25-кратном снижении цены на терапию при закупе генерического препарата Долутегравир до уровня 4,5 доллара за упаковку была достигнута в рамах сотрудничества с международной организацией ПРООН и ТОО СК "Фармация". Такое снижение цены позволило бы охватить самой современной антиретровирусной терапией всех казахстанских пациентов с ВИЧ, которым такая терапия показана. Однако, по словам представителей патентообладателя, компании GlaxoSmithKline, закуп генерического Долутегравира возможен лишь в странах с невысоким уровнем доходов населения и/или находящимся в критической ситуации. Таким странам правообладатель предоставляет лицензию, однако Казахстан, как страна с уровнем дохода выше среднего, на такую лицензию претендовать не может", - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Отмечается, что право на покупку этого препарата в 25 раз дешевле получили Украина, Таджикистан и Узбекистан.

Выделенный государством бюджет не позволит охватить терапией всех пациентов с ВИЧ по ценам, предлагаемым поставщиком", - подчеркнули в пресс-службе.

Для решения сложившейся ситуации Министерство здравоохранения инициировало проведение на базе СК-Фармация круглого стола с участием представители GlaxoSmithKline - производителя препарата Долутегравир, а также пациентских организаций. В своем выступлении на круглом столе с участием производителя и пациентских организаций, председатель комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова отметила, что усилия Министерства здравоохранения направлены на обеспечение максимального охвата пациентов жизненно необходимым лечением, возможным при максимальном снижении цен на препараты для антиретровирусной терапии.

Однако, по словам Джеймса Брингло, коммерческого директора по регионам Россия / СНГ, Ближний Восток и Африка ViiV Healthcare, предложенная Казахстану цена на Долутегравир является максимально сниженной, учитывая уровень доходов населения. Тем не менее, по словам директора по работе с государственными органами, политике и доступу препаратов ViiV Healthcare Анджели Рэдклифф, своей основной задачей GlaxoSmithKline видит максимальный охват пациентов качественным современным лечением пациентов с ВИЧ. В этой связи в настоящее время компанией прорабатываются инструменты сотрудничества с ЮНИСЕФ для обеспечения пациентов, но эти инструменты заработают не ранее следующего года.

Представитель пациентской организации, директор филиала Общественного фонда "Answer" Елена Растокина в своем выступлении отметила, что в настоящее время в Казахстане сложилась острая ситуация с доступностью препарата Долутегравир - одного из ключевых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, запасов которого хватит лишь на три недели, после чего может возникнуть необходимость изменения схем лечения пациентов, живущих с ВИЧ.

Сложившаяся ситуация требует срочного решения. Только в Алматы уже 700 пациентов остались без препарата", - отметила Елена Растокина. Руководитель общественного фонда "AGEP'C" Сергей Бирюков напомнил о ценности человеческих жизней, стоящих за цифрами цен на препараты.

По итогам встречи председатель комитета фармации Людмила Бюрабекова сообщила о планах Минздрава рассмотреть возможность получения принудительной лицензии на препарат в судебном порядке. Компания ViiV Healthcare письмом подтвердило свое намерение сохранить запрет на лицензирование для возможности закупа Казахстаном генерического долутегравира, также как и сохранить цену на препарат", - проинформировали в пресс-службе.

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