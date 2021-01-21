Китайские ученые нашли способ замедлить старение

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Ученые в Пекине разработали новую генную терапию, которая может обратить вспять некоторые эффекты старения у мышей и продлить продолжительность их жизни. В будущем эти открытия могут способствовать аналогичному лечению людей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает агентство Reuters , этот метод, подробно описанный в статье в журнале Science Translational Medicine, включает в себя инактивацию гена под названием kat7, который, как выяснили ученые, служит ключевым фактором клеточного старения.

Один из руководителей проекта, профессор Цюй Цзин, специалист по старению и регенеративной медицине из Института зоологии Китайской академии наук, рассказывает, что специфическая терапия, которую использовали участники исследования, и полученные результаты стали первыми в мире.

Через 6-8 месяцев эти мыши демонстрируют общее улучшение внешнего вида и силы cхвата и, что наиболее важно, продолжительность их жизни увеличивается примерно на 25%", - говорит профессор Цюй.

Команда биологов из разных отделов Китайской академии наук использовала метод CRISPR / Cas9 для проверки тысяч генов на предмет тех, которые были особенно сильными факторами клеточного старения. Они, как сообщает профессор Цюй, идентифицировали 100 генов примерно из 10 тысяч, и ген kat7 оказался наиболее эффективным в отношении старения клеток.

Kat7 - один из десятков тысяч генов, обнаруженных в клетках млекопитающих. Исследователи инактивировали его в печени мышей с помощью метода, называемого лентивирусным вектором.

Мы только что протестировали функцию гена в разных типах клеток, в стволовых клетках человека, мезенхимальных клетках-предшественниках, в клетках печени человека и клетках печени мыши, и для всех этих клеток мы не обнаружили никаких обнаруживаемых клеточная токсичность. Что касается мышей, мы еще не заметили никаких побочных эффектов", - рассказывают участники исследования.

Несмотря на это, данный метод далек от того, чтобы быть готовым к испытаниям на людях, признает профессор Цюй: "По-прежнему определенно необходимо проверить функцию kat7 на других типах клеток человека и других органах мышей, а также на других доклинических животных, прежде чем мы будем использовать стратегию старения человека или других состояний здоровья".

При этом профессор Цюй Цзин выразила надежду, что в следующий раз сможет протестировать этот метод на приматах, но для этого сначала потребуются большие средства и гораздо больше исследований, "В конце концов, мы надеемся, что в будущем сможем найти способ замедлить старение пусть даже на очень незначительный процент".

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