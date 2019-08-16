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Медики определят источник заражения ВИЧ-инфекцией работающих на Тенгизе вахтовиков

15.08.2019, 09:56 15310
Медики определят источник заражения ВИЧ-инфекцией работающих на Тенгизе вахтовиков
Фото: https://24.kz
Атырау. 15 августа. Kazakhstan Today - Медики определят источник заражения работающих в Атырауской области на Тенгизском месторождении уральских вахтовиков ВИЧ-инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Двое уральских вахтовиков, работающих в Атырауской области на Тенгизском месторождении, заразились ВИЧ-инфекцией, сообщает "Хабар 24"
 
Пока не ясно, где и как нефтяники подхватили опасную болезнь. Медики стараются определить место и источник заражения. 
 
Всего в области вирус иммунодефицита человека диагностирован у 210 человек. 
 
По случаю умышленного заражения проводится расследование. Так, в следственный изолятор помещен иностранец, передавший ВИЧ трем местным жительницам. 
 
"Будет проведено эпидрасследование по всем этим фактам. В дальнейшем хотим расследование провести с медицинскими работниками, работающими на Тенгизе. Второе – усилим профилактическую работу в регионе", - сообщила Маншук Аймурзиева, руководитель областного Управления здравоохранения Атырауской области.
 

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