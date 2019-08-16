Медики определят источник заражения ВИЧ-инфекцией работающих на Тенгизе вахтовиков

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Атырау. 15 августа. Kazakhstan Today - Медики определят источник заражения работающих в Атырауской области на Тенгизском месторождении уральских вахтовиков ВИЧ-инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Двое уральских вахтовиков, работающих в Атырауской области на Тенгизском месторождении, заразились ВИЧ-инфекцией, сообщает "Хабар 24"

Пока не ясно, где и как нефтяники подхватили опасную болезнь. Медики стараются определить место и источник заражения.

Всего в области вирус иммунодефицита человека диагностирован у 210 человек.

По случаю умышленного заражения проводится расследование. Так, в следственный изолятор помещен иностранец, передавший ВИЧ трем местным жительницам.

"Будет проведено эпидрасследование по всем этим фактам. В дальнейшем хотим расследование провести с медицинскими работниками, работающими на Тенгизе. Второе – усилим профилактическую работу в регионе", - сообщила Маншук Аймурзиева, руководитель областного Управления здравоохранения Атырауской области.

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