04.08.2025, 17:35 2546
Медсестры будут вести самостоятельный прием пациентов: Минздрав сделал заявление
Фото: depositphotos.com
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан сделало заявление о внедрении сестринского приема в организациях первичной медико-санитарной помощи страны, передает корреспондент агентства.
В частности, в ведомстве разъяснили, чем отличается сестринский диагноз от врачебного.
Медицинская сестра не ставит врачебный диагноз. Вместо этого она определяет сестринский диагноз - то есть конкретную жалобу или проблему пациента, выявленную при опросе и осмотре. Это может быть, например, "длительный кашель", "зуд", "отеки ног", "повышенное давление" и так далее", - пояснили в Минздраве.
Сообщается, что медицинская сестра проводит:
● доврачебный осмотр - измерение давления, роста, веса, осмотр кожи, лимфоузлов, новообразований;
● осмотры ротовой полости и молочных желез - для выявления признаков онкологических заболеваний;
● анкетирование и чек-листы - для оценки риска рака легких, заболеваний ЖКТ, сердца и сосудов;
● выявление групп риска по инфаркту и инсульту: определять ожирение, измерять давление, отправлять на ЭКГ, холестерин, липидный спектр;
● ведение пациентов с хроническими заболеваниями, например, при диабете: контроль сахара, уход за стопами, рекомендации по питанию.
● проведение опросов: узнать о питании, наличии проблем со сном, потерей или набором веса и т. д.;
● приглашение пациентов на скрининги и вакцинации;
● составление дальнейшего плана наблюдения за пациентами, стоящими на динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями.
При этом подчеркивается, что медсестра не имеет права самостоятельно назначать лекарства, но может выписывать электронные рецепты на те препараты, которые ранее назначил врач, особенно для пациентов, находящихся на диспансерном учете.
Если показатели в норме - пациент не идет к врачу, а получает свой препарат через медсестру", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане медсестры начнут вести самостоятельный прием пациентов.
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30.07.2025, 13:09 19691
В Казахстане на 28,5% подорожали услуги больниц
Розничные цены в секторе выросли на 16% за год
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товары и услуги в сфере здравоохранения в Казахстане с 2011 года, то есть с момента начала ведения статистики от Бюро национальной статистики, только дорожают. К июню текущего года розничные цены в секторе выросли на 16% за год. В частности, амбулаторные услуги подорожали на 13,5%, медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура - на 14%, а услуги больниц - сразу на 28,5%, сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, рост стоимости медицинских услуг особенно заметен, а также вдвойне чувствителен при несчастных случаях. По данным Министерства здравоохранения РК, в 2024 году за травматологической помощью обратились более 2,5 млн человек, из них 240 тыс. человек были пролечены в стационарах. Врачи провели более 130 тыс. операций, 1556 из которых были высокотехнологичными - а значит, дорогостоящими.
Ежегодно более 182 тыс. несчастных случаев и травм регистрируется среди детей в возрасте до 17 лет. Основные виды детского травматизма - бытовые травмы (40%), уличные травмы (35%), дорожно-транспортные травмы (10%), спортивный травматизм (5%), падения с большой высоты (5%), а также утопления, пожары и отравления (5%).
Причинами большинства этих травм, по словам главного внештатного детского травматолога, является человеческий фактор - недосмотр, халатность или незнание правил безопасности. До 80% трагических случаев с детьми происходят по вине взрослых. К примеру, за 2024 год зарегистрировали 357 случаев выпадения детей из окон, из которых 25 случаев были летальными. По итогам четырех месяцев текущего года было зарегистрировано 107 таких трагических происшествий, из них летальными были 7 случаев.
Пугающе выглядит и статистика дорожно-транспортных происшествий: численность раненых приблизилась к 41 тыс. человек - более чем в 2 раза больше, чем в 2023 году. В первом полугодии текущего года травмы при ДТП получили более 21 тыс. человек, против 13 тыс. человек за аналогичный период 2023 года.
25.07.2025, 17:07 33466
Информацию о повышении тарифов на медуслуги прокомментировали в Минздраве
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан разъяснило, что планируемое с 2026 года повышение тарифов на медицинские услуги не означает роста цен на лечение для граждан, передает корреспондент агентства.
Тарифы на медицинские услуги - это утвержденные государством суммы, которые оплачиваются медицинским организациям (поликлиникам, больницам) за лечение пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС. К примеру, если человек получил лечение как застрахованный в системе ОСМС или за счет гарантированного государством перечня услуг или ГОБМП, он сам ничего не платит, но Фонд медстрахования за это лечение заплатит медорганизации по установленному тарифу - например, 50 000 тенге за операцию или 5000 тенге за консультацию специалиста. Поэтому повышение тарифов на медуслуги не означает рост стоимости лечения для населения", - объяснили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, в ранее опубликованном сообщении Минздрава говорилось, что с 2026 года планируется повышение тарифов по девяти ключевым направлениям. Эти тарифы не пересматривались с 2020 года и не покрывают реальную себестоимость лечения.
Для граждан все услуги, включенные в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и в пакет ОСМС, по-прежнему остаются бесплатными", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что взносы в ОСМС повысят с 2026 года. Здесь можно прочитать, кого это коснется.
24.07.2025, 15:04 38941
Почему сахарный диабет вывели из пакета бесплатной медпомощи, рассказали в Минздраве
Фото: vrach_Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала перевод сахарного диабета из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в систему обязательного медстрахования, передает корреспондент агентства.
Если человек работает, не относится к 15 льготным категориям, не состоит в кризисной группе, то, в принципе, он должен самостоятельно за себя платить. Сегодня минимальная сумма - это 51 тысяча тенге в год. Вместе с тем для сахарного диабета средняя стоимость лечения, включая стационарное лечение, поликлиническое наблюдение и амбулаторное лекарственное обеспечение, составляет более 600 тысяч в год в среднем. Поэтому мы действительно все просчитали, сегодня порядка 500 тысяч пациентов с сахарным диабетом состоят на диспансерном учете", - сообщила глава Минздрава.
По ее словам, фактически 96% лиц с сахарным диабетом и с другими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению, сегодня находятся в страховом пакете.
Поэтому в целом мы таких больших угроз не видим для того, чтобы зайти в систему ОСМС. У нас достаточно мягкие условия. Все остальные категории, которые действительно нуждаются в поддержке государства, будут застрахованы за счет правительства и местных исполнительных органов", - пояснила Альназарова.
Ранее президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг".
23.07.2025, 17:45 44061
Онкоскрининги станут бесплатными для всех казахстанцев
Фото: pexels.com
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане со второй половины 2025 года планируется поэтапный переход онкоскринингов в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщили в службе центральных коммуникаций при президенте РК.
С 2025 года усовершенствована организация скрининговых исследований за счет четкого разделения возрастных групп с указанием возрастных категорий лиц, например от 40 до 70 лет ежегодно раз в два года. В числе нововведений - внедрение скрининга на раннее выявление риска развития острого нарушения мозгового кровообращения для мужчин старше 50 лет", - сказала директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Айгуль Касымова на пресс-конференции в СЦК.
Она также отметила, что устаревшие лабораторные методы заменят на более современные и эффективные. Например, вместо стандартного анализа крови на глюкозу будет применяться гликированный гемоглобин для диагностики сахарного диабета.
Если ранее граждане, которые не имели страховку, не могли полностью проходить скрининговые исследования, со второго полугодия 2025 года эта возможность будет для всех категорий граждан", - пояснила спикер.
23.07.2025, 17:20 44731
В Казахстане медсестры начнут вести самостоятельный прием пациентов
Фото: pexels.com
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых направлений реформы первичной медико-санитарной помощи является внедрение самостоятельного сестринского приема, сообщили в службе центральных коммуникаций при президенте РК.
Пациенты получают доступ к медицинской сестре не только как к помощнику врача, но как к полноценному специалисту, проводящему прием. На приеме осуществляется опрос и идентификация социальных и психологических рисков. Далее проводится объективный осмотр пациента. После этого медсестра ставит сестринский диагноз, выполняет сестринские вмешательства в соответствии с классификатором, оформляет выписки, а также выписывает бесплатные рецепты, если они ранее были назначены врачом, и дает рекомендации по плану динамического наблюдения. То есть, таким образом оптимизируется маршрут пациента", - сообщила директор Республиканского центра ПМСП Министерства здравоохранения РК Айгуль Касымова на пресс-конференции в СЦК.
По ее словам, это принципиально новый уровень роли медицинской сестры в системе здравоохранения.
22.07.2025, 17:48 49976
Видеожетоны для безопасности медработников начали использовать в Казахстане
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Қазақтелеком" Багдат Мусин представил Министерству здравоохранения Казахстана новые ИИ-технологии в области безопасности медицинских работников, передает корреспондент агентства.
Нашим медикам, к сожалению, приходится печься не только за чьи-то жизни, но и за собственные. Только за последние 3 года в Казахстане зарегистрировано более 130 фактов агрессии против медработников. Надо их как-то обезопасить. Но как? Поставили себе такую задачу в "Казахтелеком". И запустили проект "Смарт-видеожетоны". Крепятся на халат, все записывают. В случае угрозы достаточно одного нажатия, чтобы подключить полицию. Уже используются в Астане и Алматы - по пять бригад скорой помощи в каждом городе", - написал Мусин в своем телеграм-канале.
Кроме того, Минздраву презентован проект ИИ-терапевта, который "слушает врача и пациента, предлагает предварительный диагноз и формирует первичную медкарту", технология уже тестируется в Акмолинской области.
Есть цифровой сервис телемедицины. Это мобильный комплекс для мониторинга и диагностики здоровья. Измеряешь давление, пульс, температуру, кислород, глюкозу и так далее. Человек проходит мини-обследование, находясь дома (хоть в городе, хоть в селе), а врач видит все онлайн и сразу дает рекомендации. Есть еще система отслеживания температуры вакцин и лекарств на всем пути от склада до пациента - тоже тестируется (в Карагандинской области)", - проинформировал Мусин.
Напомним, в Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения.
Поправки в законодательство об ужесточении ответственности за нападение на медработников внесут в парламент в сентябре.
18.07.2025, 09:25 65041
Поправки в законодательство об ужесточении ответственности за нападение на медработников внесут в парламент в сентябре
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам в связи с недавними случаями нападения на медиков в Караганде и Костанае.
Уважаемые казахстанцы, обращаюсь к вам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя детской больницы, дежурант и ординатор, остановите насилие против медицинских работников!" - написала министр на своей странице в Instagram.
Она напомнила, что в Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения.
Врач потерял сознание от удара пациента, просто потому что тот не захотел ждать своей очереди. Сейчас доктор находится в реанимации. Его состояние - тяжелое. Какой степени черствости и агрессии нужно достичь, чтобы поднять руку на человека, который каждый день спасает жизни? Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо. Это преступление - это десятки непринятых пациентов, десятки отложенных операций, это прямой удар по всей системе", - подчеркнула Альназарова.
Министр здравоохранения сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент.
Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности. В связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников совместно с министром МВД пришли к решению безотлагательно усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах. Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности - видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками. Хочу еще раз призвать всех к цивилизованным нормам общения на всех уровнях. Мы должны с детства воспитывать уважение к труду медиков, формировать культуру благодарности", - сказала глава Минздрава.
Она отметила, что для спасения жизни пострадавшего врача Министерство здравоохранения примет все возможные и решительные меры.
Завтра бортом санавиации доктор будет доставлен в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов", - сообщила Альназарова.
14.07.2025, 11:45 82626
В Казахстане впервые робот будет готовить препараты для химиотерапии
Фото: Минздрав РК
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые при приготовлении химиотерапевтических препаратов для онкопациентов стали использовать высокотехнологичного робота KiroOncology. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Роботизированная система приготовления химиопрепаратов - KiroOncology, ранее использовавшаяся преимущественно в медицинских учреждениях Европы и США, внедрена в Алматинском онкологическом центре.
Это первый случай использования подобной технологии в Казахстане, знаменующий важный шаг в сторону автоматизации и повышения безопасности в онкологической практике", - отметили в Минздраве.
Роботизированное устройство:
• точно рассчитывает дозировку препарата, исключая человеческий фактор,
• идентифицирует лекарство с помощью 360-градусной камеры и базы изображений,
• проверяет штрих-коды и взвешивает компоненты до и после смешивания,
• исключает ошибки в подборе и дозировке препарата,
• самостоятельно утилизирует использованные материалы, минимизируя контакт с опасными веществами.
Эта технология существенно снижает риски для медицинского персонала, который ранее был вынужден контактировать с цитотоксичными веществами при ручном приготовлении препаратов.
Робот KiroOncology оснащен двумя механическими манипуляторами, которые проводят смешивание и разлив препаратов по флаконам для внутривенного введения. После завершения процесса устройство утилизирует использованные флаконы и шприцы в герметичный контейнер, который автоматически запечатывается, исключая контакт с остатками химиотерапевтических средств.
Помимо робота, в Алматинском онкологическом центре также используются ламинарные боксы BiOptima IT II класса безопасности, оснащенные системой Kiro Assist на платформе KiroLink. Эти боксы позволяют проводить разведение цитостатических препаратов вручную - но с соблюдением всех этапов контроля: идентификация препарата, проверка штрих-кодов, взвешивание, визуальный контроль и документирование.
Во многих онкологических учреждениях страны химиопрепараты по-прежнему готовятся вручную в обычных ламинарных шкафах, что несет определенные риски как для персонала, так и для пациентов. Внедрение роботизированной системы - это не просто технологическое обновление, а значимый шаг к более безопасной, точной и современной онкологической помощи в Казахстане", - заключили в министерстве.
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