Минздрав Казахстана выделит 900 квот на ЭКО в 2017 году

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения и социального развития РК в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 2017 году выделит 900 квот на финансирование услуг экстракорпорального оплодотворения, сообщает медицинский центр "Астана ЭКОЛАЙФ".

"Стало уже традицией увеличение количества государственных квот на проведение процедуры ЭКО на 100 процедур каждый год. В этом году их количество равно 900, а это значит, что 900 казахстанских семей получат шанс стать счастливыми родителями. За последние шесть лет количество государственных квот выросло в 9 раз - со 100 квот в 2010 году до 900 в 2017 году", - прокомментировала вице-президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, генеральный директор клиники диагностики и лечения бесплодия "Астана ЭКОЛАЙФ" Алмагуль Ахметова, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в компании, в разрезе регионов распределение квот выглядит следующим образом: Акмолинская область - 37, Актюбинская - 44, Алматинская - 98, Атырауская - 30, Западно-Казахстанская - 32, Жамбылская - 54, Карагандинская - 70, Костанайская - 45, Кызылординская - 38, Мангистауская - 32, Южно-Казахстанская -139, Павлодарская - 38, Северо-Казахстанская - 27, Астана - 69 и Алматы - 97.

Также отмечается что в программе государственного квотирования принимают участие 5 медицинских центров Казахстана, в том числе "Астана ЭКОЛАЙФ". В рамках программы государственного квотирования на свет появилось уже более 1000 малышей.

"Несмотря на то, что за год цена на процедуру ЭКО сильно не изменилась, совсем немногие могут позволить себе хотя бы одну попытку ЭКО. Поэтому государственная поддержка в этом вопросе крайне важна для казахстанцев. Стоит также отметить, что помимо участия в программе государственного квотирования, наш центр выделил 6 бесплатных процедур в 2013 году, из которых 3 были успешны. По результатам проекта на свет появились 4 чудесных малыша. В конце 2016 года мы анонсировали первый республиканский ТВ-проект, "Хотим ребенка", в рамках проекта семейные пары, страдающие бесплодием, получат шанс на бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения и, соответственно, шанс стать родителями. На этапе отбора собирались заявки со всего Казахстана, и в 2017 году 10 пар из 512 желающих пройдут процедуру экстракорпорального оплодотворения", - сообщила Ахметова.

Экстракорпоральное оплодотворение вспомогательная репродуктивная технология, применяемая при бесплодии. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бесплодный брак - это отсутствие беременности в течение одного года у супругов детородного возраста, при условии, что они ведут регулярную половую жизнь без применения противозачаточных средств.

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