Минздрав намерен вернуться к дискуссии о вакцинации от вирусов, провоцирующих рак

В целом считается, что онкологию на 50% можно предотвратить. Например, наиболее часто встречающийся в Казахстане рак шейки матки у женщин считается абсолютно предотвратимым, поскольку в большинстве стран мира ввели вакцинацию детей - и девочек, и мальчиков - от вируса папилломы человека. Мы вакцинацию хотели внедрить, но, к сожалению, из-за того, что общественность плохо воспринимает у нас вакцинацию, вынуждены отказаться. В результате у нас женщины умирают от рака, тогда как во многих странах эту проблему уже решили", - сказал Биртанов.
Министр отметил, что рак печени является результатом вирусного гепатита В, который тоже можно предотвратить с помощью вакцинации.
У нас есть возможности и средства для вакцинации, но, к сожалению, процветают антивакцинальные блоги, людей специально вводят в заблуждение. В результате получается, что большие деньги тратим на лечение уже запущенных случаев", - подчеркнул Биртанов.
В этой связи, по его словам, Минздрав предлагает вернуться к вопросу об обязательной вакцинации и призвал к дискуссии по данному вопросу. Он призвал парламент и партию "Нур Отан" к содействию в организации обсуждений.
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